طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة بطعم طري ولذيذ للتسالي علي المصيف والنوادي

الفطائر المحشية بالجبنة هي أحد الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، والجمع بين العجينة الهشة والحشوة الغنية يخلق تجربة مذاقية لا تنسى وفي هذا المقال، سنقدم لك طريقة إعداد فطائر بعجينة قطنية رقيقة تذوب في الفم، محشوة بأشهى أنواع الجبنة المنزلية وهذه الفطائر ستكون مثالية لتقديمها في وجبات الإفطار أو كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، والتي سيفرح بها جميع أفراد أسرتك.

طريقة عمل فطائر المحشية بالجبنة

تعد فطائر العجينة القطنية المحشوة بالجبنة من الأطباق المميزة والشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ العربي وتتميز هذه الفطائر بعجينتها الناعمة والقطنية، والحشوة اللذيذة من الجبنتين البيضاء والموزاريلا وإليكم طريقة تحضير هذه الفطائر الشهية خطوة بخطوة.

المكونات:

ثلاثة كوب من الدقيق الأبيض المنخول

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

1 كوب من الماء الدافئ

ربع كوب من الزيت النباتي

جبنة البيضاء المفتتة

جبنة الموزاريلا المبشورة

1 بيضة للدهن

سمسم أو حبة البركة للتزيين

الخطوات: