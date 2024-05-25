على مدار 24 ساعة .. إضبط تردد قناة بيبي 2024 الجديد على جهاز الاستقبال وسلي طفلك

تحظى القنوات الموجهة لرعاية الأطفال بأهمية خاصة واحدة من هذه القنوات المتميزة هي قناة بيبي 2024، التي استطاعت أن تكسب شعبية واسعة على مر السنوات الأخيرة، وهذه القناة الفضائية المتوفرة عبر أقمار نايل سات وعرب سات تقدم محتوى قيمًا ومتنوعًا يسهم في تنمية الأطفال فكريًا وقيميًا وثقافيًا في هذا المقال، سنتعرف على ما تقدمه قناة بيبي 2024 من برامج وقيم وما تحظى به من مكانة متميزة ضمن القنوات المخصصة للأطفال
تردد قناة بيبي 2024 الجديد
قناة بيبي 2024 تتربع على عرش القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت أن تحقق شعبية واسعة بين الصغار وأولياء أمورهم وهذه القناة التي تبث عبر أقمار نايل سات وعرب سات تقدم محتوى متنوع من البرامج الترفيهية والأناشيد المشوقة، بالإضافة إلى المواد التعليمية والتربوية ذات الطابع الديني لمتابعة قناة بيبي 2024 والاستفادة من برامجها القيمة، إليكم التردد الجديد للقناة عبر الأقمار الصناعية:
عبر قمر نايل سات:
- التردد: 11315 أو 11393
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: SD
عبر قمر عرب سات:
- التردد: 11073
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
خطوات ضبط تردد قناة طيور بيبي 2024
لمتابعة قناة طيور بيبي 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر القائمة الرئيسية من ريموت التحكم.
- اختر خيار “إضافة قناة جديدة”.
- حدد القمر الصناعي الذي تريد استقبال القناة منه، سواء كان نايل سات أو عرب سات.
- أدخل التردد الخاص بقناة طيور بيبي 2024 على القمر الصناعي الذي اخترته:
- اضغط على زر “البحث” ليقوم الجهاز بتنزيل القناة.
- بعد الانتهاء من البحث والتنزيل، اضغط على “حفظ” ثم انتقل إلى قائمة القنوات لمشاهدة قناة طيور بيبي 2024
وتأكد من إدخال التردد والمعلومات الصحيحة الخاصة بالقناة، ليتم استقبالها بجودة عالية وبدون انقطاع واستمتع أنت وأطفالك بمشاهدة البرامج المتنوعة والممتعة على قناة طيور بيبي 2024.