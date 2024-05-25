على مدار 24 ساعة .. إضبط تردد قناة بيبي 2024 الجديد على جهاز الاستقبال وسلي طفلك

تحظى القنوات الموجهة لرعاية الأطفال بأهمية خاصة واحدة من هذه القنوات المتميزة هي قناة بيبي 2024، التي استطاعت أن تكسب شعبية واسعة على مر السنوات الأخيرة، وهذه القناة الفضائية المتوفرة عبر أقمار نايل سات وعرب سات تقدم محتوى قيمًا ومتنوعًا يسهم في تنمية الأطفال فكريًا وقيميًا وثقافيًا في هذا المقال، سنتعرف على ما تقدمه قناة بيبي 2024 من برامج وقيم وما تحظى به من مكانة متميزة ضمن القنوات المخصصة للأطفال

تردد قناة بيبي 2024 الجديد

قناة بيبي 2024 تتربع على عرش القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت أن تحقق شعبية واسعة بين الصغار وأولياء أمورهم وهذه القناة التي تبث عبر أقمار نايل سات وعرب سات تقدم محتوى متنوع من البرامج الترفيهية والأناشيد المشوقة، بالإضافة إلى المواد التعليمية والتربوية ذات الطابع الديني لمتابعة قناة بيبي 2024 والاستفادة من برامجها القيمة، إليكم التردد الجديد للقناة عبر الأقمار الصناعية:

عبر قمر نايل سات:

التردد: 11315 أو 11393

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

عبر قمر عرب سات:

التردد: 11073

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة طيور بيبي 2024

لمتابعة قناة طيور بيبي 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن اتباع الخطوات التالية: