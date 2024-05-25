فلاحي أصلي.. اعملي الفطير المشلتت الفلاحي في الطاسة الفلاحي بالسمن البلدي

الطبخ المنزلي هو أمر حيوي للصحة والتوفير المالي، ومن الوصفات الشعبية المصرية اللذيذة والسريعة في التحضير هي وصفة الفطير المشلتت وهذا الفطير المحبب للأطفال والكبار على حد سواء، وله تاريخ طويل في الطبخ المصري التقليدي ومكوناته بسيطة وتتوفر بسهولة، ويمكن تحضيره بسرعة في المنزل دون الحاجة للشراء من المحلات وفي هذا المقال، وسنتعرف على طريقة إعداد هذا الفطير اللذيذ والخفيف بخطوات سهلة ومبسطة.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالطاسة

المكونات:

نصف كيلوجرام من الدقيق

ماء دافئ للعجن

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الزيت

كوب من السمن

طريقة التحضير: