فلاحي أصلي.. اعملي الفطير المشلتت الفلاحي في الطاسة الفلاحي بالسمن البلدي

الطبخ المنزلي هو أمر حيوي للصحة والتوفير المالي، ومن الوصفات الشعبية المصرية اللذيذة والسريعة في التحضير هي وصفة الفطير المشلتت وهذا الفطير المحبب للأطفال والكبار على حد سواء، وله تاريخ طويل في الطبخ المصري التقليدي ومكوناته بسيطة وتتوفر بسهولة، ويمكن تحضيره بسرعة في المنزل دون الحاجة للشراء من المحلات وفي هذا المقال، وسنتعرف على طريقة إعداد هذا الفطير اللذيذ والخفيف بخطوات سهلة ومبسطة.
طريقة عمل الفطير المشلتت بالطاسة
المكونات:
- نصف كيلوجرام من الدقيق
- ماء دافئ للعجن
- نصف ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة كبيرة من السكر
- ملعقة كبيرة من الزيت
- كوب من السمن
طريقة التحضير:
- في وعاء، نخلط الدقيق والسكر والملح جيدًا.
- نضيف الماء الدافئ تدريجيًا أثناء العجن حتى تتكون عجينة طرية ولينة.
- نضع العجينة في طبق مدهون بالزيت ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك، نفرد العجينة على شكل طبقة سميكة ونوزع ملاعق السمن عليها بالتساوي.
- نلف العجينة على شكل رول ثم نقطعها إلى 6 أجزاء متساوية.
- نترك الأجزاء المقطعة ترتاح لمدة 10 دقائق.
- نأخذ كل جزء ونفرده قليلاً ونضع ملعقة من السمن ثم نشكله على هيئة كرة.
- نسخن طاسة على النار ونضع ملعقة من السمن، ثم نفرد أول كرة ونغطي الطاسة حتى ينضج الفطير من الوجه الأول.
- نقلب الفطير على الوجه الآخر ونكرر العملية مع باقي الكرات.
- نغطي الفطير المشلتت حتى ننتهي من تسويته جميعًا.
- وبذلك نحصل على فطير طري ولذيذ وسهل التحضير في المنزل ويمكن تقديمه مع أنواع مختلفة من المربيات أو الجبن أو المكسرات.