طريقة عمل كيكة الفانيليا الإسفنجية أحلى كيكة تقدميها لأطفالك على الفطار

تعد كيكة الفانيليا من المخبوزات الهشة خفيفة القوام التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهلة ولا تستغرق وقت طويل، وهي لذيذ ورائحتها شهية ومكوناتها متوفرة في البيت وتسطيع الأمهات تحضيرها بكل سهولة، وهي تتميز بشكلها الجميل الذي يجذب الناس لتناولها ولها رائحة جميلة وقوامها إسفنجي هش، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كيكة الفانيليا الإسفنجية بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كيكة الفانيليا الإسفنجية

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

4 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الفانيليا الإسفنجية بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتقليب الدقيق والبيكنج بورد في وعاء عميق ويوضع جانبًا. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والفانيليا، والخل، والسكر، والحليب، والزيت ونخفق المكونات باستمرار حتى يذوب السكر ونحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق ونضيف الدقيق بالتدريج للخليط مع الخفق في أتجاه واحد بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط ناعم ثقيل القوام خالي من التكتلات.

طريقة تسوية كيكة الفانيليا

نقوم بوضع الخليط في قالب فرن مدهونة بقليل من الزيت ومبطن بالدقيق، ثم ندخل قالب الكيكة في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تنضج يمكن اختبار نضج الكيك بواسطة سكين نضعها في المنتصف حتى نتأكد من النضج، ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نخرجها من القالب وتقطع وتوضع في طبق التقديم وتقدم مع الشاي أو الحليب بألف صحة وهنا.