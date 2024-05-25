نتيجتك هنا... ظهرت نتائج السادس الابتدائي محافظة الأنبار والنجف وصلاح الدين 2024 الدور الأول

في الوقت الذي يترقب فيه أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق إعلان نتائج امتحاناتهم، وبدأت عملية الكشف عن هذه النتائج تدريجياً في مختلف محافظات البلاد وبدءًا من محافظة الرصافة التي أعلنت عن نتائجها يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 من مايو، أخذت باقي المحافظات تباعًا في الإعلان عن نتائج طلابها، وفي الساعات القليلة القادمة ومن المتوقع أن تظهر نتائج محافظة الأنبار، تليها محافظات ديالى ونينوى وغيرها وتمثل هذه المرحلة التعليمية نقطة حاسمة في مسار الطلاب، إذ ستحدد مستقبلهم التعليمي في السنوات المقبلة لذا، يتابع الجميع بقلق وترقب هذه النتائج المرتقبة والتي ستؤثر بشكل كبير على مستقبل الطلاب

نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق إعلان نتائج امتحاناتهم، والتي بدأت تتوالى تدريجياً على مستوى مختلف محافظات البلاد وقد أعدت وزارة التربية والتعليم العراقية رابطًا مباشرًا على موقعها الإلكتروني لتمكين الطلاب والأهالي من الاستعلام عن هذه النتائج لذلك، يمكن للطلاب والأهالي متابعة الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية العراقية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

إدخال رمز التحقق الذي سيظهر أمامك بشكل صحيح.

الضغط على خيار “نتيجة الصف السادس الابتدائي”.

الضغط على خيار “نتيجة الصف السادس الابتدائي”. إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إطلاق نتائج طلبة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024 في عدد من المحافظات العراقية، بما في ذلك النجف والسليمانية وصلاح الدين والأنبار وتم إجراء امتحانات الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو 2024، وجاري الآن الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والاعتماد عليها قبل رفعها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ويمكن للطلبة والأهالي الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا” والتي ستكون متاحة بصيغة ملف PDF