هتقبض فلوسك قبل العيد وتجيب اللحمة والأضحية..موعد صرف مرتب يونيو 2024 من وزارة المالية

علاء محمد تاريخ النشر
هتقبض فلوسك قبل العيد وتجيب اللحمة والأضحية..موعد صرف مرتب يونيو 2024 من وزارة المالية
موعد صرف مرتب يونيو 2024

لاحظنا في الوقت الحالي كثرة التساؤلات من قبل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية حول الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر يونيو القادم لعام 2024، وهذا بالتزامن مع بدء صرف المرتبات الخاصة بالشهر الحالي وهو شهر مايو، وذلك بعد أن قامت وزارة المالية في مصر بالإعلان عن تبكير موعد صرف المرتبات للعاملين والموظفين للشهر المقبل وهو شهر يونيو.

موعد صرف مرتب يونيو 2024

يتساءل بعض المواطنين وخاصة العاملين والموظفين في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتب يونيو 2024، حيث يرغبون في معرفة الموعد المحدد لنزول الراتب في الحسابات الخاصة بهم، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل الوزارة كالتالي:

موعد صرف مرتب يونيو 2024
موعد صرف مرتب يونيو 2024
  • قامت وزارة المالية في مصر بالنشر في بيان سابق لها المواعيد المحددة لنزول مرتبات شهر يونيو لكافة العاملين في الدولة، وهذا نظرا لإغلاق السنة المالية لعام 2023-2024 واقتراب توقيت موعد عيد الأضحى المبارك، وقد أعلنت أنه سوف يتم تبكير الموعد لصرف المرتبات للشهر القادم.
  • كما وقد أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر يونيو القادم ليكون في الفترة من تاريخ يوم 9 حتى يوم 13 من الشهر نفسه، وذلك يكون مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

يبحث المواطنين المصريين في مصر عن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد الذي تم تطبيقه في الآونة الأخيرة، وكان الرد عليهم كالتالي:

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024
  • يصل راتب الدرجة السادسة لنحو 6000 جنيه.
  • كما يصل راتب الدرجة الخامسة لنحو حوالي 6500.
  • راتب الدرجة الرابعة يصل إلى 7000 جنيه.
  • يصل راتب الدرجة الثالثة لنحو حوالي 7500 جنيه.
  • راتب الدرجة الثانية يصل لنحو حوالي 8000 جنيه.
  • تصل مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها لنحو 8200 جنيه.
  • يصل راتب درجة المدير العام أو ما يعادلها لنحو 9200 جنيه.
  • يصل راتب الدرجة العالية أو ما يعادلها لنحو 10200 جنيه.
  • كما يبلغ راتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها لنحو 12200 جنيه.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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