هتقبض فلوسك قبل العيد وتجيب اللحمة والأضحية..موعد صرف مرتب يونيو 2024 من وزارة المالية

لاحظنا في الوقت الحالي كثرة التساؤلات من قبل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية حول الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر يونيو القادم لعام 2024، وهذا بالتزامن مع بدء صرف المرتبات الخاصة بالشهر الحالي وهو شهر مايو، وذلك بعد أن قامت وزارة المالية في مصر بالإعلان عن تبكير موعد صرف المرتبات للعاملين والموظفين للشهر المقبل وهو شهر يونيو.

موعد صرف مرتب يونيو 2024

يتساءل بعض المواطنين وخاصة العاملين والموظفين في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتب يونيو 2024، حيث يرغبون في معرفة الموعد المحدد لنزول الراتب في الحسابات الخاصة بهم، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل الوزارة كالتالي:

قامت وزارة المالية في مصر بالنشر في بيان سابق لها المواعيد المحددة لنزول مرتبات شهر يونيو لكافة العاملين في الدولة، وهذا نظرا لإغلاق السنة المالية لعام 2023-2024 واقتراب توقيت موعد عيد الأضحى المبارك، وقد أعلنت أنه سوف يتم تبكير الموعد لصرف المرتبات للشهر القادم.

كما وقد أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر يونيو القادم ليكون في الفترة من تاريخ يوم 9 حتى يوم 13 من الشهر نفسه، وذلك يكون مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

يبحث المواطنين المصريين في مصر عن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد الذي تم تطبيقه في الآونة الأخيرة، وكان الرد عليهم كالتالي: