نضعكم أمام حلمكم مع مصطفى الأغا هيحقق حلمك، حلم المليون دولار اشترك الآن مسابقة الحلم حقق حلمك برسالة 2024، سارع الآن بالمشاركة في مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا واستعد لمتابعة السحب الأسبوعي لفرصة ربح جوائز تصل قيمتها إلى 5000 دولار أسبوعيًا، تقدمها البرنامج كهدية عبر قناة MBC1، كما يمكنك متابعة السحب الشهري للحصول على جائزة نقدية تصل إلى 100 ألف دولار، كما تبلغ قيمة السحب السنوي ما يصل إلى 100 مليون دولار، يمكنك الآن الاشتراك بشكل مجاني عبر الإنترنت من راحة منزلك، عن طريق إرسال رسالة تحمل كلمة “حلم” أو “دريم” إلى الرقم الموجود في بلدك.

مصطفى الأغا هيحقق حلمك حلم المليون دولار اشترك الآن مسابقة الحلم 2024

نضع بين أيديكم كل ما يلزمكم للتعرف على مصطفى الأغا هيحقق حلمك، حلم المليون دولار اشترك الآن مسابقة الحلم حقق حلمك برسالة 2024، فلكي تتمكن من الإشتراك في مسابقة الحلم قم بإتباع الخطوات التالية بدقة لضمان الإشتراك الصحيح والحصول على فرصة للفوز بالجوائز الكبرى:

يرجى إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Reve” إلى الرقم المخصص لبلدك.

عند وصول الرسالة، ستطلب منك النظام الإجابة عن بعض الأسئلة التي تهدف إلى تحديد مؤهلاتك وتأهبك للمشاركة في المسابقة.

بمجرد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، ستصلك رسالة تأكيد تفيد بأن انضمامك للمسابقة تم بنجاح.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم

وبعد أن تعرفنا من خلال ما سبق على مصطفى الأغا هيحقق حلمك، حلم المليون دولار اشترك الآن مسابقة الحلم حقق حلمك برسالة 2024، ننتقل إلى أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم والتي نذكرها لكم فيما يأتي:

– في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرجى إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” أو “Reve” إلى الرقم 6070 من شركة الاتصالات. – في مصر، يمكنك إرسال رسالة على الأرقام التالية:

* 95458، 95450 من شركة فودافون أو اتصالات أو أورانج، أو شبكة وي. – في المملكة العربية السعودية، يرجى إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” على الأرقام التالية:

* 858888 لشبكة STC،

* 755505 لشبكة زين،

* 300300 لشبكة Virgin،

* 313131 لشبكة Lebara. – في الأردن، يمكنك إرسال رسالة على الرقم 98880 من شركة أورانج. – في البحرين، يرجى إرسال رسالة على الأرقام التالية:

* 94000 أو 98885. – في الكويت، يرجى إرسال رسالة على الرقم 4141 من شركة GSM. – في العراق، يمكنك إرسال رسالة على الرقم 2770، أو الاتصال على الرقم 2266. – في عمان، يرجى إرسال رسالة على الرقم 90434 من شركة GSM. – في لبنان، يمكنك إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” أو “دريم” على الرقم 008821622775627. – في سوريا، قم بالاتصال على الرقم 1555. – في تونس، يرجى إرسال رسالة على الرقم 85819 من شركة Tunisie Telecom.

بمجرد إرسال الرسالة، ستصلك رسالة تأكيد تفيد بأن انضمامك للمسابقة تم بنجاح.