طريقة عمل بوريك الجبنة الهش بخطوات بسيطة بالمنزل

بوريك الجبنة من الفطائر اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس، ويتم تحضيره من مكونات بسيطة نجدها متوفرة في البيت، ولكن نجد بعض الأمهات يجدون صعوبة في تحضيره، لذلك قومنا بصنع البوريك اللذيذ في البيت بدل من شرائه من المخابز بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بوريك الجبنة الهش بدون تخمير بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل بوريك الجبنة

يتكون البوريك من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشه ملح.

ملح. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن حسب أحتياج العجين.

الحشو

500 جرام جبنة بيضاء مبشورة.

بقدونس مقطع قطع صغيرة.

بصل اخضر مقطع قطع صغيرة.

ملح وفلفل أسود.

لدهن الوجه

نصف كوب زبدة مذابة.

سمسم وحبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بوريك الجبنة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل:-

نقوم بتقليب الدقيق والملح والبيكنج بورد في وعاء عميق، ثم نضيف الماء الدافئ ونعجن المكونات جيدًا مع إضافة الزيت ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل. نحضر وعاء عميق ونضع به الجبنة البيضاء، والبقدونس، والبصل الأخضر، والملح، والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً. بعد ما ترتاح العجينة نقوم بفردها على سطح متساوي مرشوش بقليل من الدقيق بواسطة النشابة حتى تصبح بسمك متوسط. تقطع العجينة إلى دوائر متساوية الحجم نضع ملعقة من الحشوة في منتصف كل قطعة من العجينة يطبق أطراف العجينة على الحشوة وتغلق جيدا من الأطراف على شكل نصف دائرة.

طريقة تسوية البوريك بالجبنة

نقوم برص قطع العجين في صينية فرن مدهونة بقليل من الزبدة، ثم ندهن وجه البوريك بالزبدة المذابة ونرش على الوجه السمسم وحبة البركة، ثم نقوم بوضع الصينية داخل فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نقوم بإخراج صينية البوريك من الفرن ويترك حتى يبرد قليلا، ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بألف صحة وهنا.