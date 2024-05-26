results.mlazemna نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق الدور الاول عبر موقع وزارة التربية في عموم المحافظات

نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق، تم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق في عدد كبير من المحافظات مثل:”السلمانية، صلاح الدين، النجف، الانبار، الكرخ الاولى والثانية والثالثة، صلاح الدين، كربلاء،…”، ومن المقرر أن تعلن نتائج السادس الابتدائي 2024 في باقي المحافظات خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعداد الكشوف الخاصة بذلك، واليكم طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول العراق، فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق

ومن المقرر أن تعلن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق بعد قليل، حيث لم يعدمتبقي سوى عدد قليل من المحافظات، لتبدأ الوزارة بعدها في الاستعداد للاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 قبل حلول عيد الاضحى المبارك، وكان أكثر من 500 ألف طالب وطالبة قد ادوا امتحاناتالسادس الابتدائي خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو خلال 700 مركز اختبار، ولم يتم صدور أي شكوى تذكر من اسلئة الامتحانات التي جائت في مستوى الطالب المتوسط، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية فتابعونا:

الآن قم بزبارة موقع وزارة التربية العراقية.

ادخل إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج السادس الابتدائي 2024.

حدد الدور الاول.

اختر الان اسم محافظتك التابع لها.

ادخل الرقم الامتحاني للطالب واسمه بالكامل.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك فورا درجاتك في كل المواد الدراسية.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

وقد تم تفعيل رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 من قبل الوزارة ورفع كشوف النتيجة من خلاله ليكون متاح الاستعلام بشكل الكتروني عن النتيجة ومعرفة الدرجات، ويمكنك في حالة تعذر الحصول على النتيجة ترك بياناتك في التعليقات وسنجلب لك النتيجة فورا، علما بأن نسبة النجاح مبشرة ومرضية جدا.