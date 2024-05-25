“dvprogram.state”.. رابط نتائج قرعة أمريكا 2024 وخطوات الاستعلام عن المقبولين في اللوتري الأمريكي وزارة الخارجية

رابط نتائج قرعة أمريكا 2024 وخطوات الاستعلام عنها، يستمر البحث من قبل متات الآلاف من الأشخاص المهتمين بالتعرف على نتائج قرعة أمريكا وفقا للتصريح الصادر من قبل وزارة الخارجية الامريكية، وقد يتم الإعلان عن فوز 55 ألف شخص فقط من ضمن الملايين من المتقدمين من مختلف دول العالم للهجرة والعيش بالولايات المتحدة الامريكية وفقا للقوانين المعلنة، وبعد أن قامت وزارة الخارجية الأمريكية بطرح رابط موقع الاستعلام عن نتائج قرعة أمريكا 2024، ننقل لكم كافة التفاصيل وخطوات الاستعلام عنها إلكترونيا.

نتائج قرعة أمريكا 2024

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية بشكل رسمي عن الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك للإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة الأمريكية التي تم طرحها خلال شهر نوفمبر من العام الماضي ممن تنطبق عليهم جميع الشروط والمعايير المحددة من قبل الوزارة.

كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية بالتنويه على المتقدمين على اللوتري الامريكي بضرورة التحقق من حالة القبول أو الرفض بأنفسهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة باستخدام الرقم التأكيدي الخاص بهم، وأنه لم يتم إرسال أية رسائل بريد إلكتروني أو خطابات للفائزين في القرعة، كما شددت على عدم الاعتماد على أي مصدر آخر للنتائج وأن الموقع الوزاري هو الموقع المعتمد الوحيد لإعلان النتائج.

استخراج نتائج قرعة أمريكا 2024

الان يمكنك التعرف على نتائج قرعة أمريكا 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: