تم الرفع في العراق.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 كافة المحافظات

أعلنت مديرية التربية العراقية في محافظة الرصافة الثالثة، عن إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول غدًا الأحد الموافق 26 مايو 2024، فضلاً عن أن النتيجة تشمل كافة الطلبة والطلبات الذين خاضوا هذه الإمتحانات، ليتم العمل على إعلان النتيجة في أقرب وقت، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من استخراج الكشوفات التي تضمن الدرجات المتحصل عليها الطالب، وإمكانية تقديم طلب اعتراض مباشرة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

استعلام نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

وبعد أن تقوم مديرية التربية العراقية، بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة الرصافة الثالثة وغيرها من المحافظات الأخرى، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب لموقع وزارة التربية العراقية الرسمي، أو أن تتوجه لموقع نتائجنا الإلكتروني.

بعد ذلك يمكن تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

على أن يتم تحديد المديرية التابع لها.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بكل طالب وطالبة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

تقديم طلب اعتراض على نتائج السادس

وبعد أن يتم الحصول على نتائج السادس الابتدائي دور أول، فيمكنك حينها تقديم طلب اعتراض على المادة الراغب في تحسينها، وفقًا للخطوات الأتيه:-