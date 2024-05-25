مجربة ورهيبة!! شفرات جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas للحصول على الاسلحة وتخطي اصعب المهمات

Dina elmaghraby تاريخ النشر
مجربة ورهيبة!! شفرات جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas للحصول على الاسلحة وتخطي اصعب المهمات
شفرات جاتا سان اندرس 2024

شفرات جاتا سان اندرس 2024، الالاف من اللاعبين يبحثون عن شفرات جاتا سان اندرس 2024 التي تساعدهم في الحصول على الاسلحة اللازمة لتخطي المستويات الصعبة من اللعبة والوصول إلى مراحل اعلى، وتعد لعبة جاتا سان اندرس 2024 واحدة من اشهر واقدم الالعاب الالكترونية المصنفة على أنها من الالعاب القتالية، والتي تجعلك تعيش اجواء من الاثارة والمتعة طوال فترة اللعب، واليكم قائمة شفرات جاتا سان اندرس 2024.

شفرات جاتا سان اندرس 2024

واليكم من خلال تلكم الفقرة سنقدم لكم اقوى شفرات جاتا سان اندرس 2024 التي تمنحك الحق في اجتياز المراحل العالية والصعبة من اللعبة بسهولة، ويمكنك استخدام تلك الشفرات من خلال اللاب أو الموبايل، ولتفعيل شفرات لعبة جاتا سان اندرس على الحواسب الشخصية عليك استخدام لوحة المفاتيح مباشرة أثناء اللعب وإدخال الأحرف المحددة مباشرة دون ترك فواصل بينها، وإليكم أدناه قائمة شفرات جاتا سان اندرس للكمبيوتر:

HESOYAMإصلاح السيارة، واكتساب صحة ودرع ومال
BAGUVIXمقدار لا نهائي من الصحة
CVWKXAMمقدار لا نهائي من الأوكسيجين
LXGIWYLحزمة أسلحة رقم 1
PROFESSIONALSKITحزمة أسلحة رقم 2
UZUMYMWحزمة أسلحة رقم 3
STICKLIKEGLUEإتقان مهارة القيادة والتحكم المركبات بمتانة عالية
ANOSEONGLASSتفعيل وضع الأدريلانين وزيادة النشاط
FULLCLIPمقدار لا نهائي من الذخيرة، وإلغاء التلقين
TURNUPTHEHEATرفع مستوى مطاردة الشركة لك بمعدل نجمتين
TURNDOWNTHEHEATإزالة مطاردة الشرطة لك مهما كان مستوى المطاردة أو النجوم
BTCDBCBزيادة سمنة الجسم
BUFFMEUPاكتساب جسد لاعب أثقال
KVGYZQKاكتساب جسد نحيف
AEZAKMIإزالة احتمالية مطاردة الشرطة لك ومستويات المطاردة
BRINGITONتفعيل مطاردة الشرطة لك بأقصى مستوى مطادرة 6 نجوم
WORSHIPMEرفع معدل الاحترام إلى الحد الأقصى
HELLOLADIESرفع معدل الجاذب الجسدي إلى الحد الأقصى
VKYPQCFرفع معدل قدرة التحمل إلى الحد الأقصى
PROFESSIONALKILLERرفع مهارة استخدام الأسلحة إلى الحد الأقصى
NATURALTALENTاكتساب الحد الأقصى من مهارات قيادة جميع أنواع المركبات
SPEEDITUPتسريع حركة كل شيء
SLOWITDOWNإبطاء حركة كل شيء
AJLOJYQYجعل الناس يضربون بعضهم بمضرب الغولف
BAGOWPGوضع مكافأة مالية على شخصيتك مما يعرضك للهجوم
FOOOXFTجعل المشاة يهاجموك
GOODBYECRUELWORLDقتل شخصيتك
BLUESUEDESHOESتحويل جميع الشخصيات إلى المغني Elvis
BGLUAWMLجعل جميع الناس يهاجمون بعضهم بأسلحة قذف الصواريخ
LIFESABEACHتفعيل وضع حفلة شاطئ في أي مكان
ONLYHOMIESALLOWEDتفعيل وضع مجموعة عصابات في أي مكان
BIFBUZZتحكم عصابة بمنطقة
NINJATOWNتفعيل ثيمة النينجا
BEKKNQVجعل النساء يتحدثون إليك
KANGAROOتفعيل القفزة الخارقة
STATEOFEMERGENCYتفعيل وضع الثورة والجنون في كل مكان
CRAZYTOWNتفعيل مؤثرات وملابس بثيمة Funhouse
SJMAHPEضم الجميع إلى حلفك كأنهم أعضاء في عصابتك
CPKTNWTتفجير جميع السيارات
WHEELSONLYPLEASEسيارات غير مرئية
BUBBLECARSانعدام الجاذبية للسيارات
OUIQDMWالتصويب تلقائيًا بدقة كبيرة داخل السيارات
GHOSTTOWNتقليل زحمة السيارات
ROCKETMANظهور حقيبة نفاثة
IWPRTONظهور دبابة Rhino
AIYPWZQPظهور المظلة
OLDSPEEDDEMONظهور مركبة Bloodring Banger
JQNTDMHظهور مركبة Rancher
VROCKPOKEYظهور مركبة Racecar
VPJTQWVظهور مركبة Racecar
WHERESTHEFUNERALظهور مركبة Romero
CELEBRITYSTATUSظهور مركبة Stretch
TRUEGRIMEظهور مركبة Trashmaster
RZHSUEWظهور مركبة Caddy
JUMPJET ظهور مركبة Hydra
KGGGDKPظهور مركبة Vortex Hovercraft
OHDUDEظهور مركبة Hunter
FOURWHEELFUNظهور مركبة Quad
AMOMHRERظهور مركبة Tanker Truck
ITSALLBULL ظهور مركبة Dozer

 

FLYINGTOSTUNTظهور طائرة المناورات
MONSTERMASHظهور مركبة Monster
FVTMNBZمركبات ريفية
BMTPWHRمركبات وأشخاص ريفيون
PLEASANTLYWARMطقس مشمس
TOODAMNHOTطقس مشمس جدًا
ALNSFMZOطقس غائم
AUIFRVQSطقس ممطر
CFVFGMJطقس ضبابي
YSOHNULمرور الوقت بسرعة

شفرات جاتا اندرس الجديدة 2024 نسخة Xbox

وعن شفرات جاتا اندرس الجديدة 2024 فهي كما يلي:

ازدحام مروري عنيفRT, B, RB, LT, LEFT, RB, LB, RT, LT
جميع السيارات تمتلك نايتروLEFT, Y, RB, LB, UP, X, Y, DOWN, B, LT, LB, LB
الازدحام المروري مليء بسيارات الخردةLT, RIGHT, LB, UP, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB
مركبة ATV QuadLEFT, LEFT, DOWN, DOWN, UP, UP, X, B, Y, RB, RT
حفلة شاطئUP, UP, DOWN, DOWN, X, B, LB, RB, Y, DOWN
ازدحام مروري أسود اللونB, LT, UP, RB, LEFT, A, RB, LB, LEFT, B
تدمير جميع السياراتRT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
تصبح مطلوبًا من الشرطةDOWN, UP, UP, UP, A, RT, RB, LT, LT
طيران السياراتLT, RIGHT, LB, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, RB, LB, RIGHT, LB, LB, LB
نمط الفوضىLT, DOWN, DOWN, LEFT, X, LEFT, RT, X, A, RB, LB, LB
طقس غائمRIGHT, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
القيادة على الماءRIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
سيارات أسرعB, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
مرور الوقت أسرعY, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
نمط لعب أسرعY, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, DOWN
CJ سمينRT, B, UP, LB, RIGHT, RB, RIGHT, UP, X, Y
قوارب طائرةRT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
طقس ضبابيRB, RT, LB, A, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
صحة كاملة، درع كامل، $250,000Y, Y, LB, X, X, B, X, DOWN, B
مظهر FunhouseLT, UP, RB, RB, LEFT, RB, RB, RT, RIGHT, DOWN
تحكم العصابات بالشوارعLEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, UP, DOWN, RIGHT, LB
الحصول على المظلةDOWN, X, A, LEFT, RB, RT, LEFT, DOWN, DOWN, LB, LB, LB
محترف بجميع الأسلحةY, Y, X, B, A, LB, LB, DOWN, UP
HydraLB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, DOWN, LB, LB
ذخيرة لا نهائيةDOWN, LEFT, LB, DOWN, DOWN, RT, DOWN, LT, DOWN
سعة رئتين لا نهائيةY, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB
تحكم جنونيUP, UP, Y, Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, RT, RT
القفز العاليY, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT
قفزات كبيرة للسياراتY, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT
عضلات بأكبر حجمY, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT
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Dina elmaghraby

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