مجربة ورهيبة!! شفرات جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas للحصول على الاسلحة وتخطي اصعب المهمات

شفرات جاتا سان اندرس 2024، الالاف من اللاعبين يبحثون عن شفرات جاتا سان اندرس 2024 التي تساعدهم في الحصول على الاسلحة اللازمة لتخطي المستويات الصعبة من اللعبة والوصول إلى مراحل اعلى، وتعد لعبة جاتا سان اندرس 2024 واحدة من اشهر واقدم الالعاب الالكترونية المصنفة على أنها من الالعاب القتالية، والتي تجعلك تعيش اجواء من الاثارة والمتعة طوال فترة اللعب، واليكم قائمة شفرات جاتا سان اندرس 2024.
شفرات جاتا سان اندرس 2024
واليكم من خلال تلكم الفقرة سنقدم لكم اقوى شفرات جاتا سان اندرس 2024 التي تمنحك الحق في اجتياز المراحل العالية والصعبة من اللعبة بسهولة، ويمكنك استخدام تلك الشفرات من خلال اللاب أو الموبايل، ولتفعيل شفرات لعبة جاتا سان اندرس على الحواسب الشخصية عليك استخدام لوحة المفاتيح مباشرة أثناء اللعب وإدخال الأحرف المحددة مباشرة دون ترك فواصل بينها، وإليكم أدناه قائمة شفرات جاتا سان اندرس للكمبيوتر:
|HESOYAM
|إصلاح السيارة، واكتساب صحة ودرع ومال
|BAGUVIX
|مقدار لا نهائي من الصحة
|CVWKXAM
|مقدار لا نهائي من الأوكسيجين
|LXGIWYL
|حزمة أسلحة رقم 1
|PROFESSIONALSKIT
|حزمة أسلحة رقم 2
|UZUMYMW
|حزمة أسلحة رقم 3
|STICKLIKEGLUE
|إتقان مهارة القيادة والتحكم المركبات بمتانة عالية
|ANOSEONGLASS
|تفعيل وضع الأدريلانين وزيادة النشاط
|FULLCLIP
|مقدار لا نهائي من الذخيرة، وإلغاء التلقين
|TURNUPTHEHEAT
|رفع مستوى مطاردة الشركة لك بمعدل نجمتين
|TURNDOWNTHEHEAT
|إزالة مطاردة الشرطة لك مهما كان مستوى المطاردة أو النجوم
|BTCDBCB
|زيادة سمنة الجسم
|BUFFMEUP
|اكتساب جسد لاعب أثقال
|KVGYZQK
|اكتساب جسد نحيف
|AEZAKMI
|إزالة احتمالية مطاردة الشرطة لك ومستويات المطاردة
|BRINGITON
|تفعيل مطاردة الشرطة لك بأقصى مستوى مطادرة 6 نجوم
|WORSHIPME
|رفع معدل الاحترام إلى الحد الأقصى
|HELLOLADIES
|رفع معدل الجاذب الجسدي إلى الحد الأقصى
|VKYPQCF
|رفع معدل قدرة التحمل إلى الحد الأقصى
|PROFESSIONALKILLER
|رفع مهارة استخدام الأسلحة إلى الحد الأقصى
|NATURALTALENT
|اكتساب الحد الأقصى من مهارات قيادة جميع أنواع المركبات
|SPEEDITUP
|تسريع حركة كل شيء
|SLOWITDOWN
|إبطاء حركة كل شيء
|AJLOJYQY
|جعل الناس يضربون بعضهم بمضرب الغولف
|BAGOWPG
|وضع مكافأة مالية على شخصيتك مما يعرضك للهجوم
|FOOOXFT
|جعل المشاة يهاجموك
|GOODBYECRUELWORLD
|قتل شخصيتك
|BLUESUEDESHOES
|تحويل جميع الشخصيات إلى المغني Elvis
|BGLUAWML
|جعل جميع الناس يهاجمون بعضهم بأسلحة قذف الصواريخ
|LIFESABEACH
|تفعيل وضع حفلة شاطئ في أي مكان
|ONLYHOMIESALLOWED
|تفعيل وضع مجموعة عصابات في أي مكان
|BIFBUZZ
|تحكم عصابة بمنطقة
|NINJATOWN
|تفعيل ثيمة النينجا
|BEKKNQV
|جعل النساء يتحدثون إليك
|KANGAROO
|تفعيل القفزة الخارقة
|STATEOFEMERGENCY
|تفعيل وضع الثورة والجنون في كل مكان
|CRAZYTOWN
|تفعيل مؤثرات وملابس بثيمة Funhouse
|SJMAHPE
|ضم الجميع إلى حلفك كأنهم أعضاء في عصابتك
|CPKTNWT
|تفجير جميع السيارات
|WHEELSONLYPLEASE
|سيارات غير مرئية
|BUBBLECARS
|انعدام الجاذبية للسيارات
|OUIQDMW
|التصويب تلقائيًا بدقة كبيرة داخل السيارات
|GHOSTTOWN
|تقليل زحمة السيارات
|ROCKETMAN
|ظهور حقيبة نفاثة
|IWPRTON
|ظهور دبابة Rhino
|AIYPWZQP
|ظهور المظلة
|OLDSPEEDDEMON
|ظهور مركبة Bloodring Banger
|JQNTDMH
|ظهور مركبة Rancher
|VROCKPOKEY
|ظهور مركبة Racecar
|VPJTQWV
|ظهور مركبة Racecar
|WHERESTHEFUNERAL
|ظهور مركبة Romero
|CELEBRITYSTATUS
|ظهور مركبة Stretch
|TRUEGRIME
|ظهور مركبة Trashmaster
|RZHSUEW
|ظهور مركبة Caddy
|JUMPJET
|ظهور مركبة Hydra
|KGGGDKP
|ظهور مركبة Vortex Hovercraft
|OHDUDE
|ظهور مركبة Hunter
|FOURWHEELFUN
|ظهور مركبة Quad
|AMOMHRER
|ظهور مركبة Tanker Truck
|ITSALLBULL
|ظهور مركبة Dozer
|FLYINGTOSTUNT
|ظهور طائرة المناورات
|MONSTERMASH
|ظهور مركبة Monster
|FVTMNBZ
|مركبات ريفية
|BMTPWHR
|مركبات وأشخاص ريفيون
|PLEASANTLYWARM
|طقس مشمس
|TOODAMNHOT
|طقس مشمس جدًا
|ALNSFMZO
|طقس غائم
|AUIFRVQS
|طقس ممطر
|CFVFGMJ
|طقس ضبابي
|YSOHNUL
|مرور الوقت بسرعة
شفرات جاتا اندرس الجديدة 2024 نسخة Xbox
وعن شفرات جاتا اندرس الجديدة 2024 فهي كما يلي:
|ازدحام مروري عنيف
|RT, B, RB, LT, LEFT, RB, LB, RT, LT
|جميع السيارات تمتلك نايترو
|LEFT, Y, RB, LB, UP, X, Y, DOWN, B, LT, LB, LB
|الازدحام المروري مليء بسيارات الخردة
|LT, RIGHT, LB, UP, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB
|مركبة ATV Quad
|LEFT, LEFT, DOWN, DOWN, UP, UP, X, B, Y, RB, RT
|حفلة شاطئ
|UP, UP, DOWN, DOWN, X, B, LB, RB, Y, DOWN
|ازدحام مروري أسود اللون
|B, LT, UP, RB, LEFT, A, RB, LB, LEFT, B
|تدمير جميع السيارات
|RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
|تصبح مطلوبًا من الشرطة
|DOWN, UP, UP, UP, A, RT, RB, LT, LT
|طيران السيارات
|LT, RIGHT, LB, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, RB, LB, RIGHT, LB, LB, LB
|نمط الفوضى
|LT, DOWN, DOWN, LEFT, X, LEFT, RT, X, A, RB, LB, LB
|طقس غائم
|RIGHT, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|القيادة على الماء
|RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
|سيارات أسرع
|B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
|مرور الوقت أسرع
|Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
|نمط لعب أسرع
|Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, DOWN
|CJ سمين
|RT, B, UP, LB, RIGHT, RB, RIGHT, UP, X, Y
|قوارب طائرة
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
|طقس ضبابي
|RB, RT, LB, A, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|صحة كاملة، درع كامل، $250,000
|Y, Y, LB, X, X, B, X, DOWN, B
|مظهر Funhouse
|LT, UP, RB, RB, LEFT, RB, RB, RT, RIGHT, DOWN
|تحكم العصابات بالشوارع
|LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, UP, DOWN, RIGHT, LB
|الحصول على المظلة
|DOWN, X, A, LEFT, RB, RT, LEFT, DOWN, DOWN, LB, LB, LB
|محترف بجميع الأسلحة
|Y, Y, X, B, A, LB, LB, DOWN, UP
|Hydra
|LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, DOWN, LB, LB
|ذخيرة لا نهائية
|DOWN, LEFT, LB, DOWN, DOWN, RT, DOWN, LT, DOWN
|سعة رئتين لا نهائية
|Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB
|تحكم جنوني
|UP, UP, Y, Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, RT, RT
|القفز العالي
|Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT
|قفزات كبيرة للسيارات
|Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT
|عضلات بأكبر حجم
|Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT