مجربة ورهيبة!! شفرات جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas للحصول على الاسلحة وتخطي اصعب المهمات

ازدحام مروري عنيف RT, B, RB, LT, LEFT, RB, LB, RT, LT

جميع السيارات تمتلك نايترو LEFT, Y, RB, LB, UP, X, Y, DOWN, B, LT, LB, LB

الازدحام المروري مليء بسيارات الخردة LT, RIGHT, LB, UP, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB

مركبة ATV Quad LEFT, LEFT, DOWN, DOWN, UP, UP, X, B, Y, RB, RT

حفلة شاطئ UP, UP, DOWN, DOWN, X, B, LB, RB, Y, DOWN

ازدحام مروري أسود اللون B, LT, UP, RB, LEFT, A, RB, LB, LEFT, B

تدمير جميع السيارات RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB

تصبح مطلوبًا من الشرطة DOWN, UP, UP, UP, A, RT, RB, LT, LT

طيران السيارات LT, RIGHT, LB, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, RB, LB, RIGHT, LB, LB, LB

نمط الفوضى LT, DOWN, DOWN, LEFT, X, LEFT, RT, X, A, RB, LB, LB

طقس غائم RIGHT, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

القيادة على الماء RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB

سيارات أسرع B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y

مرور الوقت أسرع Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X

نمط لعب أسرع Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, DOWN

CJ سمين RT, B, UP, LB, RIGHT, RB, RIGHT, UP, X, Y

قوارب طائرة RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

طقس ضبابي RB, RT, LB, A, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

صحة كاملة، درع كامل، $250,000 Y, Y, LB, X, X, B, X, DOWN, B

مظهر Funhouse LT, UP, RB, RB, LEFT, RB, RB, RT, RIGHT, DOWN

تحكم العصابات بالشوارع LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, UP, DOWN, RIGHT, LB

الحصول على المظلة DOWN, X, A, LEFT, RB, RT, LEFT, DOWN, DOWN, LB, LB, LB

محترف بجميع الأسلحة Y, Y, X, B, A, LB, LB, DOWN, UP

Hydra LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, DOWN, LB, LB

ذخيرة لا نهائية DOWN, LEFT, LB, DOWN, DOWN, RT, DOWN, LT, DOWN

سعة رئتين لا نهائية Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB

تحكم جنوني UP, UP, Y, Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, RT, RT

القفز العالي Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT

قفزات كبيرة للسيارات Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT