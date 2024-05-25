مجربة ورهيبة!! شفرات جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas للحصول على الاسلحة وتخطي اصعب المهمات

شفرات جاتا سان اندرس 2024، الالاف من اللاعبين يبحثون عن شفرات جاتا سان اندرس 2024 التي تساعدهم في الحصول على الاسلحة اللازمة لتخطي المستويات الصعبة من اللعبة والوصول إلى مراحل اعلى، وتعد لعبة جاتا سان اندرس 2024 واحدة من اشهر واقدم الالعاب الالكترونية المصنفة على أنها من الالعاب القتالية، والتي تجعلك تعيش اجواء من الاثارة والمتعة طوال فترة اللعب، واليكم قائمة شفرات جاتا سان اندرس 2024.

شفرات جاتا سان اندرس 2024

واليكم من خلال تلكم الفقرة سنقدم لكم اقوى شفرات جاتا سان اندرس 2024 التي تمنحك الحق في اجتياز المراحل العالية والصعبة من اللعبة بسهولة، ويمكنك استخدام تلك الشفرات من خلال اللاب أو الموبايل، ولتفعيل شفرات لعبة جاتا سان اندرس على الحواسب الشخصية عليك استخدام لوحة المفاتيح مباشرة أثناء اللعب وإدخال الأحرف المحددة مباشرة دون ترك فواصل بينها، وإليكم أدناه قائمة شفرات جاتا سان اندرس للكمبيوتر:

HESOYAM إصلاح السيارة، واكتساب صحة ودرع ومال BAGUVIX مقدار لا نهائي من الصحة CVWKXAM مقدار لا نهائي من الأوكسيجين LXGIWYL حزمة أسلحة رقم 1 PROFESSIONALSKIT حزمة أسلحة رقم 2 UZUMYMW حزمة أسلحة رقم 3 STICKLIKEGLUE إتقان مهارة القيادة والتحكم المركبات بمتانة عالية ANOSEONGLASS تفعيل وضع الأدريلانين وزيادة النشاط FULLCLIP مقدار لا نهائي من الذخيرة، وإلغاء التلقين TURNUPTHEHEAT رفع مستوى مطاردة الشركة لك بمعدل نجمتين

TURNDOWNTHEHEAT إزالة مطاردة الشرطة لك مهما كان مستوى المطاردة أو النجوم BTCDBCB زيادة سمنة الجسم BUFFMEUP اكتساب جسد لاعب أثقال KVGYZQK اكتساب جسد نحيف AEZAKMI إزالة احتمالية مطاردة الشرطة لك ومستويات المطاردة BRINGITON تفعيل مطاردة الشرطة لك بأقصى مستوى مطادرة 6 نجوم WORSHIPME رفع معدل الاحترام إلى الحد الأقصى HELLOLADIES رفع معدل الجاذب الجسدي إلى الحد الأقصى VKYPQCF رفع معدل قدرة التحمل إلى الحد الأقصى PROFESSIONALKILLER رفع مهارة استخدام الأسلحة إلى الحد الأقصى

NATURALTALENT اكتساب الحد الأقصى من مهارات قيادة جميع أنواع المركبات SPEEDITUP تسريع حركة كل شيء SLOWITDOWN إبطاء حركة كل شيء AJLOJYQY جعل الناس يضربون بعضهم بمضرب الغولف BAGOWPG وضع مكافأة مالية على شخصيتك مما يعرضك للهجوم FOOOXFT جعل المشاة يهاجموك GOODBYECRUELWORLD قتل شخصيتك BLUESUEDESHOES تحويل جميع الشخصيات إلى المغني Elvis BGLUAWML جعل جميع الناس يهاجمون بعضهم بأسلحة قذف الصواريخ LIFESABEACH تفعيل وضع حفلة شاطئ في أي مكان

ONLYHOMIESALLOWED تفعيل وضع مجموعة عصابات في أي مكان BIFBUZZ تحكم عصابة بمنطقة NINJATOWN تفعيل ثيمة النينجا BEKKNQV جعل النساء يتحدثون إليك KANGAROO تفعيل القفزة الخارقة STATEOFEMERGENCY تفعيل وضع الثورة والجنون في كل مكان CRAZYTOWN تفعيل مؤثرات وملابس بثيمة Funhouse SJMAHPE ضم الجميع إلى حلفك كأنهم أعضاء في عصابتك CPKTNWT تفجير جميع السيارات WHEELSONLYPLEASE سيارات غير مرئية

BUBBLECARS انعدام الجاذبية للسيارات OUIQDMW التصويب تلقائيًا بدقة كبيرة داخل السيارات GHOSTTOWN تقليل زحمة السيارات ROCKETMAN ظهور حقيبة نفاثة IWPRTON ظهور دبابة Rhino AIYPWZQP ظهور المظلة OLDSPEEDDEMON ظهور مركبة Bloodring Banger JQNTDMH ظهور مركبة Rancher VROCKPOKEY ظهور مركبة Racecar VPJTQWV ظهور مركبة Racecar

WHERESTHEFUNERAL ظهور مركبة Romero CELEBRITYSTATUS ظهور مركبة Stretch TRUEGRIME ظهور مركبة Trashmaster RZHSUEW ظهور مركبة Caddy JUMPJET ظهور مركبة Hydra KGGGDKP ظهور مركبة Vortex Hovercraft OHDUDE ظهور مركبة Hunter FOURWHEELFUN ظهور مركبة Quad AMOMHRER ظهور مركبة Tanker Truck ITSALLBULL ظهور مركبة Dozer

FLYINGTOSTUNT ظهور طائرة المناورات MONSTERMASH ظهور مركبة Monster FVTMNBZ مركبات ريفية BMTPWHR مركبات وأشخاص ريفيون PLEASANTLYWARM طقس مشمس TOODAMNHOT طقس مشمس جدًا ALNSFMZO طقس غائم AUIFRVQS طقس ممطر CFVFGMJ طقس ضبابي YSOHNUL مرور الوقت بسرعة

شفرات جاتا اندرس الجديدة 2024 نسخة Xbox

وعن شفرات جاتا اندرس الجديدة 2024 فهي كما يلي: