آخر تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الملك سليمان بن عبدالعزيز

كشف الديوان الملكي السعودي عن الحالة الصحية للملك سلمان بعد إصابته بالتهاب رئوي، حيث أجريت جميع الفحوصات الطبية الضرورية من قبل الفريق الطبي المعالج للملك، وتأكد وجود العاهل السعودي في العيادات الملكية بقصر السلام في جدة لتلقي العلاج اللازم، وهذا ما نقله سمو الأمير محمد بن سلمان لطمأنة المواطنين حول صحة الملك.

الحالة الصحية لخادم الحرمين

في يوم الأحد في 11 من شهر ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م، أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عن قراره بإجراء فحوصات طبية في العيادات الملكية بقصر السلام في مدينة جدة، بسبب تعرضه -حفظه الله- لارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل.

قام الفريق الطبي بتقديم الرعاية الصحية الضرورية لخادم الحرمين الشريفين حيث أجرى الفريق سلسلة من الفحوصات الطبية الشاملة لتحديد حالته الصحية بدقة للحفاظ على صحته وسلامته، يأتي هذا الإجراء ضمن الروتين الطبي الدوري الذي يتبعه العائلة المالكة للتأكد من استمرارية صحة وعافية خادم الحرمين الشريفين.

نسأل الله العلي القدير أن يحمي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ويشفيه بسرعة، ويديم عليه نعمة الصحة والعافية وهذا الدعاء يعبر عن الحب والتقدير العميق له، والتمنيات الصادقة بسلامته مع القلق المستمر على صحة قادتنا كنوع من التضامن والدعم لهم.

تصريحات سمو الأمير حول الحالة الصحية للملك سلمان

أعلنت وسائل الإعلام السعودية عن تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول حالة صحة الملك سلمان وأحدث التطورات: