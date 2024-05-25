في جميع المحافظات الآن .. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى 2024

بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاص بمرحلة السادس الابتدائي، بدأ يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة، حيث أنه تم الانتهاء بالكامل من تصحيح امتحانات وأوراق الطلاب في كافة محافظات الجمهورية، لهذا سوف نستعرض لكم اليوم من خلال السطور التالية على خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي، فتابعونا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى

يمكن لجميع أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول أولا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأساسي من هنا.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة نتيجة الصف السادس الابتدائى.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب مثل اسم الطالب، ورقم الجلوس، والمحافظة المقيم بها.

من ثم اضغط على أيقونة عرض النتيجة، وبعد ذلك سوف تظهر أمامك النتيجة على الشاشة.

نظام الألوان في نتيجة الصف السادس الابتدائى

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن عرض نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائى بنظام الألوان، وذلك لتوضيح أداء الطلاب بشكل أفضل، حيث جاء نظام الألوان كالآتي: