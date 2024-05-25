نزلت في القادسية حالًا .. نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح ونتائجنا بالعراق

يترقب جميع طلاب وطالبات السادس الابتدائي بالعراق وأولياء أمورهم نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب جميع مدارس العراق في كافة المحافظات العراقية من الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم بدقة عالية ، وبعد الانتهاء من عمليات رصد درجات طلاب السادس الابتدائي سيتم ظهور النتائج رسميًا عبر موقع نتائجنا أو عبر موقع ناجح ، كما يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية وخلال السطور التالية نوضح كيفية الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي بكل سهولة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح

يستطيع جميع طلاب السادس الابتدائي الآن في الكثير من المحافظات العراقية الاستعلام عن نتيجة الدور الاول عبر موقع نتائجنا أو من خلال موقع ناجح وذلك عن طريق الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا الرسمي من هنا. ثم قم بالدخول عبر “نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول”. ثم قم بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب الدرجات لجميع المواد الدراسية المختلفة.

موعد بداية الإجازة الصيفية في العراق 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمي أن الاجازة الصيفية تبدأ رسميًا لجميع الطلاب فور الانتهاء من جميع امتحانات الطلاب للدور الأول حيث تنتهي امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول يوم 2 يوليو 2024 وذلك بعد استمرار الامتحانات التي تبدأ يوم 12 يونيو 2024 قبل موعد عيد الأضحى المبارك.