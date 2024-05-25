استعلم عن درجاتك حالًا .. الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق عموم المحافظات

وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق وذلك عن طريق اتباع خطوات سلسة وبسيطة، حيث بدأت اختباراتهم اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، وبعد الإنتهاء من هذه الاختبارات وتصحيح كافة الأوراق ورصد الدرجات للطلاب سوف يتم الإعلان عن ظهور هذه النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

ولكل طالب يرغب في التعرف على نتيجته عند إعلان الوزارة عن ظهورها عليه إتباع مجموعة من الخطوات، وفيما يلي سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق:

زيارة منصة وزارة التعليم بالعراق .

اختار كلمة الاستعلام عن النتيجة من القائمة التي أمامك.

ادخل المحافظة الذي يقيم بها الطالب.

اكتب كافة المعلومات المطلوبة مثل الأسم ورقم الجلوس.

اضغطي على أيقونة الاستعلام ثم عرض النتيجة.

انتظر عدة ثواني حتى تظهر أمامك نتيجتك.

موعد اختبارات الثالث متوسط 2024 الدور الأول

قامت وزارة التربية والتعليم بالدولة العراقية بالإعلان عن موعد اختبارات الثالث متوسط 2024 الدور الأول، بحيث أن بدأت من اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، وجاءت كالآتي: