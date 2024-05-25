ظهرت الآن.. نتائج السادس الابتدائي تربية الأنبار “نتائجنا” results.mlazemna

نتائج السادس الابتدائي تربية الأنبار حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن صدور نتائج الأختبارات للصف السادس الابتدائي، كما أوضحت الوزارة بتسهيل ظهور النتيجة عبر موقع نتائجنا ليوفر الجهد والوقت على الطلاب وتحميل النتائج على الهواتف أو جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب، بالإضافة إلى البحث عن النتائج بواسطة رقم أمتحان الطالب وسنطرح طريقة الأستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا results.mlazemna.

نتائج السادس الابتدائي تربية الأنبار

صدرت بعض الأخبار التي توضح الأنتهاء من مراجعة الأمتحانات الخاصة بالطلاب والطالبات للصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024، ويتم تجهيز كشف النتائح وأعتمادها على الفور بصورة رسمية مساء يوم السبت، وعلى الجانب الأخر ينتظر الآلاف من أولياء الأمور والطلاب في قلق لظهور النتيجة.

والجدير بالذكر أن لحظة صدور النتيجة على موقع نتائجنا سوف يتم رفعها على موقع وزارة التربية العراقية، كما تشير التوقعات إلى أن نسبة النجاح قد تصل إلى 70%، كما نذكركم بأنه تم الأنتهاء من أمتحانات الدور الأول للصف السادس الأبتدائي يوم 19 مايو.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الانبار الرمادي

حين يتم صدور نتائح السادس الابتدائي الانبار الرمادي يمكنك وقتها الأستعلام بتلك الطريقة:-

الدخول إلى موقع نتائجنا.

ستجد في الجدول إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي.

أختار محافظة الأنبار.

الضغط على كلمة تنزيل.

تحميل ملف النتائج.

قم بفتح الملف PDF.

كتابة الرقم الأمتحاني الخاص بالطالب وستظهر لك النتيجة.

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تقوم وزارة التربية العراقية بتوفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المدرسة وتلقي النتيجة، فبدلاً من ذلك يتم الأستعلام من خلال موقع الوزارة كالآتي:-