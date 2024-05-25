مبروك النجاح للجميع “نتائج السادس الابتدائي بدون رقم امتحاني تربية نينوي 2024” بالاسم

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتائج السادس الابتدائي بدون رقم امتحاني تربية نينوى حيث أعلنت ادارة التربية والتعليم بمحافظة نينوي هن ظهور نتائج السادس الابتدائي عبر موقع نتائجها وذلك بعد نهاية عمليات التصحيح والمراجعة التي تتم بدقة عالية خلال الفترة الاخيرة الماضية ومن الجدير بالذكر أن امتحانات السادس الابتدائي قد انتهت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية يوم التاسع عشر من شهر مايو الماضي ، وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بمحافظة نينوي.

نتائج السادس الابتدائي بدون رقم امتحاني تربية نينوي

ظهرت نتيجة السادس الابتدائي بمحافظة نينوي خلال الساعات الأخيرة الماضية عبر موقع نتائجنا ويستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بدون الرقم الامتحاني وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية. ثم قم بالدخول عبر “نتائج السادس الابتدائي”. ثم قم باختيار محافظة نينوى. ثم قم بالضغط على تحمل النتيجة. تظهر جميع نتائج الطلاب في المحافظة قم بالبحث عن اسم الطالب الذي تريده.

موعد تقديم اعتراضات السادس الابتدائي 2024

بعد ظهور نتائج السادس الابتدائي في الكثير من المحافظات المصرية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية تقديم اعتراضات على نتيجة السادس الابتدائي في المواد التي يريد الطالب الحصول علي درجات أعلي بها والتي تزيد من مجموعة ونسبة نجاحه ، وتتيح وزارة التربية العراقية إمكانية تقديم الاعتراضات لجميع الطلاب في جميع المواد الدراسية وذلك وفق مجموعة معينة من الشروط.