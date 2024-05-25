“ارسال طلب صداقة“ تنزيل لعبة فورت نايت Fortnite || عيش مغامرة اللعب

تم إطلاق تحديث للعبة فورت نايت وهي من الألعاب الإلكترونية التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة ونجحت في أن يكون لها شعبية كبيرة حيث يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم، ومن أكثر ما يميزها أنه يتم تحميلها بشكل مجاني ويمكنك تحميلها أيضا على الأنظمة المختلفة وهي تور امكانية اللعب الجماعي مع اصدقائك، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
فورت نايت
إذا كنت تريد تحميل التحديث الجديد للعبة فورت نايت يجب عليك اتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:
- في مبتدأ الأمر يجب عليك الدخول على متجر جوجل بلاي إذا كنت من مستخدمي الأندرويد.
- أو الدخول على آب ستور وهو متجر هواتف الآيفون.
- ثم بعد ذلك في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم اضغط على أيقونة تحديث.
- انتظر دقائق حتى يتم الانتهاء من التحديث ثم قم بفتح اللعبة وسوف تجدها محدثة بالفعل.
اضافات تحديث فورت نايت الجديد
يشمل تحديث فورت نايت الجديد مجموع من الإضافات والتحديثات ومنها:
- تم العمل على تحديث الشخصيات داخل اللعبة وهذا ساعد في زيادة المتعة والإثارة أثناء اللعب.
- قامت إدارة اللعبة بإضافة أكثر من وضع وهذا يساعد اللاعب على اختيار الوضع المناسب له.
- يمكنك ارسال طلب صداقة للأشخاص الذين يلعبوا معك.
- يوجد عدد من المهمات داخل اللعبة والتي تساعد في وجود جو مليء بالتحديات.
- تم تصميم شخصيات اللعبة بدقة وجودة عالية وهذا يزيد من الواقعية أثناء اللعب.
- يمكنك تجميع فريق واللعب بشكل جماعي من خلال الإنترنت.