“ارسال طلب صداقة“ تنزيل لعبة فورت نايت Fortnite || عيش مغامرة اللعب

تم إطلاق تحديث للعبة فورت نايت وهي من الألعاب الإلكترونية التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة ونجحت في أن يكون لها شعبية كبيرة حيث يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم، ومن أكثر ما يميزها أنه يتم تحميلها بشكل مجاني ويمكنك تحميلها أيضا على الأنظمة المختلفة وهي تور امكانية اللعب الجماعي مع اصدقائك، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

فورت نايت

إذا كنت تريد تحميل التحديث الجديد للعبة فورت نايت يجب عليك اتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

في مبتدأ الأمر يجب عليك الدخول على متجر جوجل بلاي إذا كنت من مستخدمي الأندرويد. أو الدخول على آب ستور وهو متجر هواتف الآيفون. ثم بعد ذلك في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم اضغط على أيقونة تحديث. انتظر دقائق حتى يتم الانتهاء من التحديث ثم قم بفتح اللعبة وسوف تجدها محدثة بالفعل.

اضافات تحديث فورت نايت الجديد

يشمل تحديث فورت نايت الجديد مجموع من الإضافات والتحديثات ومنها: