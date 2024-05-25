استعلم الان بكل سهولة.. كيفية الحصول علي البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024

أعلنت الهيئة العامة للبريد عن طريقة الحصول على بطاقة الذهب من خدمات بريد الجزائر لتسهيل الإجراءات على المواطنين، تم إصدار بطاقة الذهب منذ يناير 2024 ومنذ ذلك الحين شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين نظرا للمزايا التي تتمتع بها وبالإضافة إلى ذلك، يتم صرف البطاقة في غضون 5 أيام فقط كجزء من جهود الحكومة الجزائرية لتوفير الراحة والتسهيلات للمواطنين في السطور القادمة، سنوضح كيفية طلب بطاقة الذهب والمزايا والشروط المتعلقة بها.

شروط الحصول على بطاقة الذهبية من البريد الجزائري

توجد متطلبات وشروط يجب توافرها عند تقديم طلب الحصول على بطاقة الذهب، وقد أعلنت الجهات المعنية عنها، وتشمل ما يلي:

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

يجب أن يكون لديك حساب بنكي في البريد الجزائري وأن يكون رصيده لا يقل عن 10,000 دينار جزائري.

سداد جميع الرسوم المطلوبة لاستخراج البطاقة.

سجل عبر الموقع الرسمي للهيئة.

تقديم طلب فتح حساب بالعملة الصعبة.

يرجى إرفاق المستندات المطلوبة والتأكد من صحتها.

كيف اطلب البطاقة الذهبية لأول مرة؟

أجابت الجهات المعنية في هيئة البريد الجزائري على الاستفسار حول كيفية طلب البطاقة الذهبية لأول مرة، مشيرة إلى وجود خطوات بسيطة يجب اتباعها للحصول على هذا النوع من البطاقات التي تستخدم لسداد النفقات الدراسية أو مساعدة المواطنين في دفع مشترياتهم الشخصية وبالتالي، سنتعرف على الخطوات اللازمة للحصول عليها في الفقرات التالية: