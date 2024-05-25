“شوكت مبروك النجاح”.. نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا الدور الاول بالاسم pdf عبر موقع التربية العراقية epedu.gov.iq

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا، يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا بسهولة وتحميل كشوف النتيجة بصيغة pdf على جهازك، وذلك بعدما تم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في محافظات العراق خلال الساعات الماضية بعدما انتهت اعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل دقيق وحصل كل طالب على درجاته كاملة وفقا لتعليمات السيد وزير التربية العراقي ابراهيم نامس الجبوري، واليكم طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 بالاسم عبر موقع نتائجنا في أقل من دقيقة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا

وقد تم رفع نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا بشكل رسمي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، وتمكن الالاف الطلاب من الحصول على نتائجهم ودرجاتهم بشكل تفصيلي وكلي، فيما كشفت وزارة التربية العراقية أن نسب النجاح في السادس الابتدائي جاءت مرضية في اغلب المحافظات وبنسب مرتفعة، حيث انتهي الطلاب من اداء الامتحانات للمرحلة الابتدائية في شهر مايو الجاري خلال الفترة التي من يوم 12 إلى يوم19 آيار، فيما لم تسجل الوزارة أي شكوى تذكر من صعوبة الامتحانات التي جائت وفقا لما ورد بالمنهج، واليكم خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا، فقط قم باتباع ما يلي:

قم بزيارة موقع نتائجنا الرسمي.

قم باختيار ايقونة نتائج السادس الابتدائي دور اول 2024.

قم بالبحث عن اسم محافظتك.

اضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار المحافظة.

سيتم تنزيل الكشوف pdf على جهازك.

قم بفتح الكشوف والبحث عن اسمك لتتطلع على درجاتك.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

كما يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية: