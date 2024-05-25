مبروك للناجحين .. الآن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في القادسية خطوات الاستعلام بالتفصيل

أعلنت تربية القادسية” الديوانية” عن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الآن وفي هذا الصدد أعلنت الوزرة عن الرابط الذي يتم من خلاله الاستعلام عن النتيجة من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور للحصول عليها بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه للمدرسة نهائيًا وإليكم من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي سيتم من خلالها الاستعلام عن النتيجة.

ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في القادسية

قامت وزارة التربية بالعراق بالإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات التي من بينها كلًا من القادسية أو الديوانية وقد عملت الوزارة على توفير البوابة الرقمية للوزارة التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتيجة بل سهولة ويمكنكم بكل سهولة الحصول على النتيجة من خلال اتباع الطريقة التالية:

في البداية يتم الولوج إلى موقع وزارة التربية بالعراق. بعد ذلك يتم تحديد رمز الصورة المرئي الذي سيظهر إليكم على الموقع. ثم يتم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك يتم النقر على أنشطة الطلاب. ثم يتم اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة القادسية. بعد ذلك يتم اختيار الاستعلام عن النتيجة ثم اختيار الدور الأول 2024. ثم إدخال اسم المستعلم رباعي مع إدخال رقم المعقد. يتم اختيار المحافظة المقيم الطالب فيها ثم النقر على عرض النتيجة وستظهر إليكم مباشرةً.

نتيجة السادس الابتدائي نتائجنا 2024

أعلنت وزارة التربية بالعراق عن طريقة أخرى يمك من خلالها الاستعلام عن النتيجة وهي عبر موقع نتائجنا وإليكم في السطور التالية خطوات الاستعلام: