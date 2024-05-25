احصل على بطاقتك الآن .. شروط إصدار بطاقة الرقم القومي في مصر 2024 وأهم أماكن استخراجها بشكل رسمي

إصدار بطاقة الرقم القومي في مصر هو إجراء ضروري للمواطنين حيث تعد البطاقة الشخصية وثيقة أساسية للتعاملات الحكومية والخاصة ومع اقتراب عام 2024 أصدرت وزارة الداخلية المصرية بعض التحديثات والشروط لاستخراج البطاقة بالإضافة إلى تحديد أماكن استخراجها بشكل رسمي في هذا المقال سنستعرض شروط إصدار بطاقة الرقم القومي وأهم أماكن استخراجها.
شروط إصدار بطاقة الرقم القومي 2024
- يجب أن يكون المواطن قد بلغ 16 عاما كحد أدنى لاستخراج البطاقة لأول مرة.
الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار بطاقة الرقم القومي 2024
- يتم الحصول عليها من السجل المدني.
- شهادة الميلاد المميكنة الأصلية.
- صورة حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
- مستند إثبات الحالة الاجتماعية فى حالة كان الشخص متزوجا يتم إحضار قسيمة الزواج إذا كان الشخص أعزب لا يحتاج إلى إثبات.
- مستند إثبات الوظيفة يتم إحضار بيان وظيفي معتمد من جهة العمل.
- عقد إيجار أو تمليك موثق أو إيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز) باسم مقدم الطلب.
- يجب أن يحضر الشخص بنفسه إلى السجل المدني لتقديم الطلب، حيث يتم التقاط الصورة الشخصية في الموقع.
- تختلف رسوم إصدار البطاقة حسب نوع الخدمة (عادية، عاجلة، وفورية).
أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل رسمي
- تنتشر مكاتب السجل المدني في مختلف المحافظات والمدن المصرية حيث يمكن التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني للحصول على الخدمة.
- بعض مراكز الخدمة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية تقدم خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل أسرع.
- تتوفر خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي في بعض مراكز الشرطة الرئيسية.
- يمكن استخراج البطاقة من مكاتب الخدمات المجمعة في بعض الجامعات والمؤسسات الحكومية الكبرى.