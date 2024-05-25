“كشوف مظلتي pdf” كيفية استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024 في العراق

يتزايد اهتمام المواطنين في العراق بالبحث عن رابط استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حيث توفر هذه الوجبة الدعم اللازم للأسر والأفراد المحتاجين في جميع المحافظات العراقية ويأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتقديم المساعدات الضرورية ويمكن للمواطنين الوصول إلى الأسماء المستحقة من خلال الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.

استعلم اسماء الرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، يجب اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي”:

قم بزيارة الموقع الخاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

او انتقل إلى منصة “مظلتي” المخصصة للاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

بعد الدخول إلى الموقع، سوف تظهر لك خانة لكتابة رمز التحقق المرئي.

بعد التحقق من الرمز المرئي، قم باختيار الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها من القائمة المتاحة.

حدد المحافظة التي يقيم فيها الشخص الذي تبحث عن اسمه.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، وتفاصيل أخرى قد تكون مطلوبة لضمان دقة البحث.

بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على زر “بحث” لبدء عملية الاستعلام.

سوف تظهر لك جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية بعد لحظات. يمكنك الاطلاع على التفاصيل والتحقق من الأسماء بسهولة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

لتكون مؤهلاً للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، ومنها: