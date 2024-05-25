لينك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجب الأخرة في العراق 2024 محافظات العراق

تعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج التي تقوم على دعم العديد من المواطنين بما تقدم لهم الدعم المالي، إضافة إلى أن البرنامج موجهة لشريحة كبيرة من الفئات الأكثر احتياجًا، بما تُخفف عنهم الأعباء الاقتصادية في ظل الأزمات المالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى إمكانية القيام باستخراج كل هذه الكشوفات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أما عن كيفية القيام بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما جاء وفقًا للخطوات التالية:-

أن تقوم بالذهاب لمنصة مظلتي الإلكترونية.

بعد تقوم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة تسجيل الدخول.

ليتم العمل على اختيار الوجبة التي عليها الدور.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

تحديد المحافظة فيما بعد.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم إستخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية؟

أما شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، والحصول على الدعم المقدم، فهي كما يلي:-