اشحن وخلي اللعبة ممتعة أكتر .. خطوات شحن شدات ببجي باستخدام الـ ID بدون حظر حسابك

تعد لعبة ببجي واحدة من أشهر ألعاب الباتل رويال في الوقت الراهن وتجاوزت مرات تحميلها ملايين المرات نظرًا لأنها ممتعة وشيقة بشكل كبير، ومن أجل أن تكون اللعبة أكثر إثارة ومتعة لابد من شحن شدات ببجي، واليوم جئنا إليكم بأكثر الطرق المضمونة من أجل شحن شدات ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي

عدد كبير من لاعبي لعبة ببجي موبايل يرغبون في شحن الشدات من أجل أن تكون اللعبة أكثر إثارة من خلال شراء الأسلحة والملابس، وتأتي خطوات شحن اللعبة على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة.

تسجيل الدخول.

اختيار شحن شدات ببجي.

إدخال عدد الشدات التي ترغب بها.

انقر على شحن مع اختيار طريقة الدفع.

خطوات تنزيل لعبة ببجي

من السهل أن يتم تحميل لعبة ببجي موبايل على هاتفك المحمول، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: