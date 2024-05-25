سامسونج تطرح هاتف Galaxy A55.. تعرف على السعر والمواصفات في مصر

تزايدت عمليات البحث مؤخرا عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A55، حيث يشتهر هذا الهاتف بجودته العالية في البطارية والكاميرا، إلى جانب مميزاته التقنية المتقدمة، في هذا المقال، نستعرض لكم مواصفات الهاتف وأسعاره في السوق المصرية.

سعر سامسونج Galaxy A55 في مصر

ارتفعت معدلات البحث عن سعر سامسونج Galaxy A55 في مصر، ويأتي الهاتف بنسختين مختلفتين:

النسخة ذات سعة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 21000 جنيه.

النسخة ذات سعة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 22500 جنيه.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A55

يتمتع هاتف سامسونج Galaxy A55 بالعديد من المميزات التي تجعله خيار مميز بين الهواتف المتوسطة، ومن بين هذه المميزات:

يتميز الهاتف بسماعات خارجية بصوت ستيريو لتجربة صوتية أفضل.

أول هاتف متوسط من سامسونج يدعم E-sim.

يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

بطارية كبيرة السعة تصمد لفترة طويلة.

تصميم عصري بخامات راقية، حيث يأتي الظهر من زجاج وفريم معدني مع حماية متكاملة ومقاومة للماء.

نظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث.

تدعم الشاشة خاصية +HDR10 مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة.

كاميرا هاتف سامسونج Galaxy A55

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A55 بكاميرات قوية توفر تجربة تصوير مميزة:

بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية بدقة 12 ميجا بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع، والثالثة بدقة 5 ميجا بفتحة عدسة F/2.4.

مواصفات تقنية إضافية

يوفر أداء ممتاز في التطبيقات والألعاب.

خيارات متعددة للتخزين تناسب احتياجات المستخدمين.

يدعم تقنيات الاتصال الحديثة لتوفير تجربة اتصال مميزة.

بفضل هذه المواصفات والمميزات، يعد هاتف سامسونج Galaxy A55 خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف ذو أداء قوي وتصميم أنيق في الفئة المتوسطة. توفر سامسونج في هذا الهاتف مزيجًا من الجودة العالية والتقنيات المتقدمة التي تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة.