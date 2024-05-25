مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno 12 في الدول العربية

يحرص الكثير من عشاق هواتف أوبو الذكية على معرفة تفاصيل ومواصفات هاتف Oppo Reno 12، والذي أعلنت الشركة عن طرحه في مصر والعديد من الدول العربية، نعرض لكم في هذا المقال مميزات وعيوب الهاتف، بالإضافة إلى أسعاره في مختلف الدول العربية.

مواصفات هاتف Oppo Reno 12

يتميز هاتف Oppo Reno 12 بالعديد من المزايا التي تجعله من أبرز الهواتف في الفئة المتوسطة العليا لعام 2023، من بين هذه المميزات:

يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8200 ثماني النواة بترددات 3.1 و 3.0 و 2.0 جيجاهرتز ودقة تصنيع 4 نانومتر، مما يوفر أداء ممتاز جدا.

شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة.

عيوب هاتف Oppo Reno 12

على الرغم من المزايا العديدة، إلا أن الهاتف يأتي ببعض العيوب:

عدم وجود سماعات ستيريو: الهاتف لا يدعم سماعات ستيريو.

سطوع الشاشة ليس الأعلى: يدعم الهاتف درجة سطوع تصل إلى 950 شمعة، وهو ليس الأعلى في هذه الفئة السعرية.

عدم وجود منفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack.

عدم دعم الذاكرة الخارجية: الهاتف لا يدعم توسيع التخزين عبر بطاقة الذاكرة MicroSD.

سعر هاتف Oppo Reno 12 في الدول العربية

مصر: 17272.5 جنيه

السعودية: 1312.5 ريال

الإمارات: 1284.5 درهم

قطر: 1274 ريال

الكويت: 105 دينار

العراق: 458500 دينار

الجزائر: 46900 دينار

المغرب: 3528 درهم

الأردن: 245 دينار

ليبيا: 1680 دينار

سوريا: 4742500 ليرة

هاتف Oppo Reno 12 يقدم مزيج من الأداء القوي والشاشة الكبيرة، مما يجعله خيار جذاب للمستخدمين الباحثين عن هاتف متقدم في الفئة المتوسطة، ومع ذلك، قد تكون بعض العيوب مثل عدم وجود سماعات ستيريو ودعم الذاكرة الخارجية من الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان قبل الشراء.