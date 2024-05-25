استقبل الان تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 وتابع أروع الأغاني طول اليوم

أصبحت قناة تنة ورنة أطفال، من أكثر القنوات الفضائية الموجهة إلى المحتوى الطفولي المميز، لتعمل على إذاعة العديد من البرامج المميزة والأناشيد الدينية الأكثر من رائعة، بالإضافة إلى أن القناة تعتبر من أبرز القنوات الفضائية التي ينجذب ملايين الأطفال إليها، ويمكنك العمل على تنزيل القناة بمختلف الأقمار الصناعية المتمثلة في النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

تحرص القناة على تقديم محتوى طفولي مميز وهام لجميع الأطفال، بالإضافة إلى برامج التطوير الذاتي التي يتم إذاعتها على مدار اليوم، ويمكنك العمل على تنزيل القناة بمختلف الأقمار الصناعية، وفقًا للمعلومات التي جاءت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11853.

استقطاب قناة تنة ورنة فهو أفقي.

معدل الترميز يكون 27500.

كما أن معامل تصحيح الخطأ لقناة تنة ورنة 3\2.

استقبال تردد قناة تنة ورنة 2024 العرب سات

كما يمكنك القيام بإستقبال قناة تنة ورنة أطفال الجديد، لمشاهدة كافة المتمثلة في البرامج والأفلام والمسلسلات الطفولية والكرتونية، كما يسهل العمل على تنزيلها بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للبيانات الأتيه:-