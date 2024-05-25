“هنـــا” رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي الترم الثاني لجميع الطلاب .. 2024

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات القليلة القادمة عن رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظتي القاهرة والجيزة والعديد من المحافظات الأخرى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف الابتدائية عبر موقع بوابة التعليم الأساسي ، ويستطيع الطالب الحصول علي نتيجة برقم الجلوس او بالرقم القومي للطالب ، وخلال السطور التالية نكشف عن رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي.

رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأولي من صباح اليوم عن رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي حيث سيتم الاعلان عن نتائج الصفوف الابتدائية خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع بوابة التعليم الأساسية في جميع المحافظات المصرية ، كما يستطيع الطلاب الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر موقع نتيجة نت أيضًا ، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصفوف الدراسية المختلفة.

أولًا قم بالدخول عبر رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي من هنا. ثم قم بالدخول عبر نتائج السنة الدراسية التي نريدها والصف الدراسي. ثم قم بتسجيل جميع بيانات الطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب بالألوان للفصل الدراسي الثاني. يمكن تحميل وطابعة نتيجة الطالب.

ماذا تشير الالوان في نتيجة الصفوف الابتدائية؟

تظهر نتيجة طلاب التعليم الأساسي والصفوف الابتدائية خلال الساعات القليلة القادمة عبر بوابة التعليم الاساسي كما تظهر نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالألوان والتي تشير إلي تحصيل الطالب خلال الفصل الدراسي.