يا هلا بأجمل فرحة ظهرت الآن.. إعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 في نينوى وعدة محافظات عراقية

تم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في عدة محافظات عراقية، بما في ذلك صلاح الدين، السليمانية، ونينوى، وقد عملت مراكز التصحيح بجد واجتهاد لإنهاء عملية التصحيح ونشر النتائج في أسرع وقت ممكن، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو من خلال موقع “نتائجنا”.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في محافظة نينوى

ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي في محافظة نينوى، ويمكن لجميع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في المحافظة، وكذلك في جميع محافظات العراق، اتباع الإرشادات التالية للاستعلام عن نتائج الدور الأول:

فتح موقع نتائجنا البحث عن محافظة نينوى في جدول النتائج. بمجرد اعتماد النتائج، ستجد خيار التنزيل أو المشاهدة في مربع النتائج. النقر على هذا الخيار وانتظار تحميل نتائج السادس الابتدائي على جهازك. فتح ملف PDF والبحث عن الدرجات باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بك.

جهود وزارة التربية العراقية لتوفير النتائج بسهولة

تسعى وزارة التربية العراقية جاهدة لتوفير سبل الراحة لجميع الطلاب خلال فترة الامتحانات وبعدها، وذلك من خلال توفير روابط مباشرة للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع أنحاء العراق لعام 2024، دون الحاجة إلى زيارة المدرسة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة باتباع الخطوات التالية: