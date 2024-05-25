طريقة الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية عبر نتيجة نت “هنـــا” مبروك النجاح للجميع

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن كيفية الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية حيث وفق ما أعلنته الكثير من المديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف الابتدائية بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتي تتم بدقة عالية ، ومن الجدير بالذكر أنه قد انتهت جميع امتحانات الصفوف الابتدائي من الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي خلال الأسبوع الماضية ، وتستعد جميع المدارس علي مستوي المحافظات المصرية لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني.

الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية

يتساءل الكثير من طلاب وأولياء أمور الصفوف الابتدائية عن رابط الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية وذلك عبر موقع نتيجة نت أو من خلال موقع بوابة التعليم الاساسي المختصة بظهور نتائج جميع الصفوف الدراسية ، كما ستقوم جميع المدارس برصد نتيجة الطلاب علي موقع نتيجة نت ويمكن الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر نتيجة نت. ثم قم اختبار نتيجة الصف الدراسي الذي تريده. ثم اضغط على “الفصل الدراسي الثاني”. ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب بالألوان الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

موعد ظهور نتائج الصفوف الابتدائية 2024

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد وقت محدد لاعلان نتائج الصفوف الدراسية وأن ظهور النتائج في المديريات المختلفة لا يكون في نفس التوقيت ، حيث تقوم كل إدارة تعليمية بإعلان نتائج الطلاب في المدارس فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة وذلك بحد أقصي خلال أول أسبوع من شهر يونيو 2024.