بشرى سارة للجميع.. إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول في محافظة الرصافة الثالثة 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول في محافظة الرصافة الثالثة لعام 2024، جاء هذا الإعلان بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات وتدقيقها بعناية، لضمان دقة النتائج وشفافيتها، وقد أوضحت المديرية التعليمية أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عبر الإنترنت من خلال تحميل ملف PDF يحتوي على أسماء الطلاب ودرجاتهم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في محافظة الرصافة الثالثة 2024 الدور الأول عبر موقع “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية العراقية.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في محافظة الرصافة الثالثة

يمكن للتلاميذ وأولياء الأمور الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة الرصافة الثالثة وباقي المحافظات العراقية باتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج. اختيار المديرية التعليمية التي يرغبون في الاستعلام عن نتائجها. ملء جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالطالب في الحقول المخصصة. الضغط على أيقونة “تنزيل”. بعد ذلك، سيتم استخراج تقارير النتائج بسهولة ويسر.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا

يمكن بسهولة الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في محافظة الرصافة الثالثة من خلال موقع “نتائجنا” على الإنترنت، للاستعلام عن النتائج، يجب اتباع الخطوات التالية: