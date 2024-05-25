مباركـ النجاح يا طلاب.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2024 العديد من محافظات العراق

قامت العديد من مديرية التربية العراقية، بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، فضلاً عن أن أخر محافظة تم رفعها الان هي محافظة الانبار، بالإضافة إلى محافظات صلاح الدين والسليمانية، وغيرها من المحافظات الأخرى التي يمكنك استخراجها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، تسهيلاً على جميع الطلبة والطالبات في استخراج النتائج الخاصة بالمرحلة الدراسية الجديدة داخل دولة العراق.

استخرج كشوف نتائج السادس الابتدائي دور أول

وعن كيفية القيام بإستخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العديد من محافظات العراق، التي من بينها الأنباء وصلاح الدين والرصافة، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

الدخول لموقع نتائجنا.

أو الذهاب لموقع وزارة التربية العراقية.

بعدها يتم تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

اختيار المديرية المقيم بها الطالب.

مع كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب في الخانات الخاصة بذلك.

الضغط مباشرة على زر “تنزيل”.

ليتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج في محافظات العراق.

رفع نتائج السادس محافظات العراق اليوم

تم رفع نتائج السادس الابتدائي دور أول في الأنبار اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في العديد من المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن النتيجة تخضع إلى أعمال تصحيح ومراجعة دقيقة تشمل جميع أوراق الإمتحانات، بالإضافة إلى رصد الدرجات التي تتم بكل دقة وإحكام، لضمان وصول الدرجات المستحقه إلى العديد من الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها.

رفع باقي محافظات العراق

جاري العمل على رفع باقي المحافظات في الوقت الحالي، على أن يتم الإنتهاء من كل هذه النتائج في أقرب وقت ممكن، بما سيتم فتح باب الإعتراضات أمام الطلبة والطالبات في الأيام المقبلة، حتى يتمكنوا من التقديم إليها، ومراجعة المواد الخاصة بهم من جديد.