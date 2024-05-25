انطلاق بي إم دبليو M4: سيارة الفخامة والأداء لكل عشاق السيارات!

تعد سيارة بي ام دبليو واحدة من أكثر السيارات شهرة حول مختلف دول العالم وهي أيضاً واحدة من أهم السيارات التي يود الكثير الحصول عليها، وظهر في الأيام القليلة الماضية سيارة جديدة من طراز سيارة بي ام دبليو، وهي سيارة m4cs ومنذ الإعلان عنها وبدأ الكثير يتساءل ويبحث عن مواصفاتها ومميزاتها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انطلاق بي إم دبليو M4.

مواصفات ومميزات سيارة m4cs

بمجرد الإعلان عن موعد نزول تلك السيارة في الأسواق وبدأ الكثير يبحث عن أهم مميزات تلك السيارة، وهي كما يلي:

حيث أن من أهم مميزات تلك السيارة أنها سجلت أعلى سرعة لها في خلال ثواني معدودة.

كما تتمتع أيضاً سيارة m4cs بمحرك s58 الذي يحتوي على ستة اسطوانات كبيرة لتحمل أكبر التعديلات.

كما تصل أيضاً أقصى سرعة لها إلى حوالي ٥٤٢ حصان لتسجل بذلك أعلى سرعة لها.

وتأتي أيضاً هذه السيارة بنظام دفع رباعي النواة، ومزودة أيضاً بكراسي فاخرة ومريحة للركاب.

كما تأتي أيضاً هذه السيارة بشكل شيك وأنيق وألوان عصرية وحديثة وطراز فخم تجعلك تشعر بالفخر.

وأيضا مزودة بكافة عناصر الأمان التي يحتاج إليها أي سائق مع إمكانية التوفير في الوقود المستخدم.

وأيضا تأتي بمحرك قوي، ومكيف هواء، ومصابيح ضبابية لتمنحك أعلى مستوى من الإضاءة.

وتعد تلك السيارة هي سيارة معدلة من سيارة بي ام دبليو m3cs وهو أحدث طراز لتلك السيارة.

سعر سيارة بي ام دبليو m4cs

بعد أن عرضنا مميزات ومواصفات سيارة m4cs بي ام دبليو بدأ الكثير يتساءل عن سعر تلك السيارة: