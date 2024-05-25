انطلاق بي إم دبليو M4: سيارة الفخامة والأداء لكل عشاق السيارات!

shehabelgobaryph2 تاريخ النشر
انطلاق بي إم دبليو M4: سيارة الفخامة والأداء لكل عشاق السيارات!

تعد سيارة بي ام دبليو واحدة من أكثر السيارات شهرة حول مختلف دول العالم وهي أيضاً واحدة من أهم السيارات التي يود الكثير الحصول عليها، وظهر في الأيام القليلة الماضية سيارة جديدة من طراز سيارة بي ام دبليو، وهي سيارة m4cs ومنذ الإعلان عنها وبدأ الكثير يتساءل ويبحث عن مواصفاتها ومميزاتها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انطلاق بي إم دبليو M4.

مواصفات ومميزات سيارة m4cs

بمجرد الإعلان عن موعد نزول تلك السيارة في الأسواق وبدأ الكثير يبحث عن أهم مميزات تلك السيارة، وهي كما يلي:

  • حيث أن من أهم مميزات تلك السيارة أنها سجلت أعلى سرعة لها في خلال ثواني معدودة.
  • كما تتمتع أيضاً سيارة m4cs بمحرك s58 الذي يحتوي على ستة اسطوانات كبيرة لتحمل أكبر التعديلات.
  • كما تصل أيضاً أقصى سرعة لها إلى حوالي ٥٤٢ حصان لتسجل بذلك أعلى سرعة لها.
  • وتأتي أيضاً هذه السيارة بنظام دفع رباعي النواة، ومزودة أيضاً بكراسي فاخرة ومريحة للركاب.
  • كما تأتي أيضاً هذه السيارة بشكل شيك وأنيق وألوان عصرية وحديثة وطراز فخم تجعلك تشعر بالفخر.
  • وأيضا مزودة بكافة عناصر الأمان التي يحتاج إليها أي سائق مع إمكانية التوفير في الوقود المستخدم.
  • وأيضا تأتي بمحرك قوي، ومكيف هواء، ومصابيح ضبابية لتمنحك أعلى مستوى من الإضاءة.
  • وتعد تلك السيارة هي سيارة معدلة من سيارة بي ام دبليو m3cs وهو أحدث طراز لتلك السيارة.
سيارة بي ام دبليو m4cs
سيارة بي ام دبليو m4cs

سعر سيارة بي ام دبليو m4cs

بعد أن عرضنا مميزات ومواصفات سيارة m4cs  بي ام دبليو بدأ الكثير يتساءل عن سعر تلك السيارة:

  • وقد انتشرت الكثير من الأخبار حول سعرها حيث تقرر بيعها مقابل ١١٧,١٠٠ جنيه استرليني في جميع الأسواق الأوروبية.
  • وأيضا من المقرر أن تباع تلك السيارة في الأسواق المصرية مقابل سعر ٧ مليون جنيه مصري.
  • وجدير بالذكر أن سيارة بي ام دبليو m4cs  كانت تباع مقابل سعر ١١٥,٩٠٠ جنيه استرليني في جميع الأسواق الأوروبية
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
shehabelgobaryph2

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مباركـ النجاح يا طلاب.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2024 العديد من محافظات العراق
إنضم لقناتنا على تيليجرام