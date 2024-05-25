ساعات قليلة على ظهورها .. رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة الثالثة الدور الأول results.mlazemna

منذ عدة أيام بدأت نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في الظهور حيث أنها تم اعتمادها بالفعل في عدد كبير من المحافظات العراقية مثل الكرخ 1 والكرخ 2 والكرخ 3، الرصافة الأولى، النجف، صلاح الدين، والمثنى، ووفقًا لما تم الإعلان عنه فإن نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة الثالثة الدور الأول سوف يتم رفعها يوم غد الأحد الموافق 26 من مايو 2024، وخلال الأسطر التالية سنوضح رابط وخطوات الاستعلام.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة الثالثة

وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية العراقية فإن نتائج السادس الابتدائي في محافظة الرصافة الثالثة سوف يتم اعتمادها يوم غد الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث سيتم اعتمادها ورقيًا كما سيتم رفعها على منصة نتائجنا الإلكترونية علمًا بأن نتائج كافة المحافظات سوف تظهر على هذه المنصة.

رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة الثالثة

كما سبقنا وذكرنا أن كافة نتائج سادس ابتدائي العراق الدور الأول 2024 يتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى منصة نتائجنا الإلكترونية.

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار نتائج السادس الابتدائي.

ثم يتم اختيار المحافظة التابع.

انقر على كلمة تنزيل.

على الفور سوف يتم تحميل ملف النتيجة pdf.

كما يمكن الاستعلام عن النتيجة أيضًا بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية العراقية حيث يتم الاستعلام عنها بالاسم والرقم الامتحاني