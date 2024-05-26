ريلمي تواصل الإبداع بهاتف Realme 9i الجديد بمواصفات عالمية وسعر مميز

هاتف Realme 9i من أحدث اصدارات شركة ريلمي التي تسعى بالقوة الى الدخول في عالم المنافسة للأجهزة الذكية، لذا صممت الشركة هذا الهاتف بمواصفات قياسية ليكون ذو كفاءة عالية وشكل أنيق ويستطيع جذب العملاء اليه من كافة انحاء العالم، ومن أهم العوامل التي ستساعد على انتشار الهاتف وزيادة الإقبال عليه سعره الجيد مقارنة بمميزاته الرائعة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات هاتف Realme 9i وسعره في الأسواق.

هاتف Realme 9i الجديد بمواصفات عالمية وسعر مميز

هاتف Realme 9i من الهواتف التي من المتوقع أن تحقق نسب مبيعات عالية بسبب ملائمته لأذواق الكثيرين ممن يبحثون عن هاتف جيد بتصميم جذاب وبسعر معقول، وفيما يلي سنستعرض لكم أبرز مواصفات هاتف Realme 9i :

نظام تشغيل الهاتف اندرويد 11 ويدعم شبكات الجيل الخامس.

نوع شاشة الهاتف IPS LCD ومقاسها 6.6 بوصة وذو جودة عالية Full HD مع سطوع قوي وألوان مبهرة.

معالج الهاتف يوفر أداء قوي وسريع للهاتف أثناء اللعب وتشغيل التطبيقات لأنه من نوع Snapdragon 680 بتكنولوجيا 6 نانو.

كاميرات الهاتف ثلاثية دقة الرئيسية الأولى دقتها 50 ميجا بكسل والثانية والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل والأمامية دقتها 15 ميجا بكسل.

يمكن تصوير الفيديوهات بدقة عالية تبلغ 1080 بكسل، مع جودة عالية Full HD.

مساحة التخزين لذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت ومساحة الرامات تبلغ 4 أو 6 جيجا بايت.

بطارية الهاتف يمكنها العمل لفترات طويلة دون شحن بسبب سعتها الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي امبير، مع تواجد خاصية الشحن السريع.

توافر إمكانية إدخال كارت ميموري لزيادة المساحة، ومزود بحماية عن طريق بصمة الوجة وبصمة الاصبع.

سعر هاتف Realme 9i

يبلغ سعر هاتف Realme 9i في المملكة العربية السعودية 750 ريال سعودي، وفي مصر يبلغ سعره 5900 جنيه.