يلا شوت الجديد … مباراة الأهلي والترجي بث مباشر beIN Sports 6 HD في نهائي دوري ابطال أفريقيا

مباراة الأهلي والترجي بث مباشر، تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق المواجهة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في ظل هذه الأجواء الحماسية يتزايد اهتمام الجمهور بشكل كبير بمعرفة موعد مباراة الأهلي والترجي تعد هذه المباراة من أبرز الأحداث الرياضية التي تترقبها جماهير الكرة الأفريقية والعربية على حد سواء يحرص عشاق النادي الأهلي والترجي الرياضي على متابعة كل تفاصيل هذا اللقاء الحاسم حيث يسعى كل فريق للتتويج بلقب البطولة الأهم في القارة الأفريقية.

مباراة الأهلي والترجي بث مباشر

في تمام الساعة الثامنة مساءا اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من مايو بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ستنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي هذه المباراة تأتي ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وستقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

سيشهد هذا اللقاء حضور جماهيري كبير من محبي النادي الأهلي حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد الحضور خمسين ألف مشجع الجماهير الحمراء ستملأ مدرجات ملعب القاهرة الدولي لتقديم الدعم والتشجيع اللازم لفريقها في هذه المباراة الحاسمة.

يلا شوت الجديد مباراة الأهلي والترجي

ستنقل قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي والنادي الأهلي مساء اليوم السبت ستكون هذه المباراة المنتظرة متاحة للمشاهدين عبر هاتين القناتين مما يتيح لعشاق كرة القدم فرصة متابعة كل تفاصيل هذا اللقاء الحاسم.

سيقوم بالتعليق على المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية المعلق المصري الشهير علي محمد علي يعرف علي محمد علي بأسلوبه المميز وصوته الحماسي الذي يضيف المزيد من الإثارة للمباريات التي يعلق عليها حضوره كمعَلِق للمباراة سيزيد من جاذبية اللقاء لمحبي كرة القدم في العالم العربي.