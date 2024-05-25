bem.onec.dz خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024، حيث سيتم الكشف عن النتائج يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو في تمام الساعة الرابعة عصراً يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ويأتي هذا الإعلان في نفس التوقيت من كل عام، تحديداً في شهر يونيو.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

يمكن للطلاب الحصول على النتائج عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 6262 تتضمن رقم التسجيل الخاص بالطالب ستصل النتيجة إلى رقم الطالب مع كافة التقديرات في المواد المختلفة. كما يمكن للطلاب الاتصال على الكود *567# واتباع التعليمات التي تظهر على الهاتف وللاستعلام عن النتائج، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

اختيار أيقونة “نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024”.

إدخال الرقم الخاص بالتسجيل.

إدراج الرقم السري التابع للطالب.

النقر على أيقونة الاستعلام عن النتائج.

بمجرد اتباع هذه الخطوات، ستظهر النتائج على الموقع بجميع تفاصيلها.

تُعد هذه العملية خطوة مهمة في تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. ويهدف هذا النظام إلى توفير وقت وجهد الطلاب من خلال تمكينهم من الحصول على نتائجهم بسهولة ويسر، سواء عبر الإنترنت أو الرسائل النصية تُشدد الوزارة على أهمية التأكد من دقة المعلومات المدخلة أثناء عملية الاستعلام لضمان الحصول على النتائج الصحيحة. وكما تذكر الطلاب بأهمية الاحتفاظ برقم التسجيل والرقم السري وعدم مشاركتهما مع الآخرين للحفاظ على سرية النتائج.

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر، وهو نفس التوقيت المعتاد كل عام، خاصة في شهر يونيو، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات. أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن هذه النتائج يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو للعام الحالي في تمام الساعة الرابعة عصراً. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لضمان الشفافية في عرض النتائج، وهو ما يعزز الثقة في النظام التعليمي بالجزائر. كما يُعد هذا التوقيت مهماً للطلاب وأولياء الأمور حيث يتيح لهم التخطيط للمرحلة الدراسية المقبلة بناءً على النتائج المعلنة.