ارتاحي في بيتك من زن عيالك .. تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل وعربسات تسلية للأطفال طول اليوم

تعتبر قناة وناسه واحدة من أفضل القنوات التي تقوم بعرض العديد من الأغاني والبرامج المميزة الخاصة بالأطفال، والتي يفضل مشاهدتها العديد من الأشخاص سواء كان كبار أو صغار، وذلك بسبب المحتوى المميز الذي تقوم القناة بعرضه على شاشتها والذي يعجب الكثير وخاصة الأمهات التي تبحث عن تردد قناة وناسه لضبط تلك القناه لأطفالها والتخلص من أصوات والعياط الذي يؤثر على الطفل وحرصا من ادارة القناة على تغيير التردد الخاص بها ليتناسب مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم قامت إدارة القناه بتحديث التردد، وذلك ما سنتعرف عليه من خلال مقارنه هذا فتابعوا معنا.

تردد قناة وناسة

سوف نتعرف فيما يلي على تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات فتابعوا معنا:

تردد قناة وناسة: 11430

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسه عرب سات

كما يمكن ضبط تردد قناة وناسه على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

تردد قناه وناسه: 11270

القمر الصناعى: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ضبط تردد قناة وناسه

يمكن ضبط تردد قناة وناسه على جهاز التلفاز من خلال إتباع الخطوات التاليه :