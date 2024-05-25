بشائر سارة : الحكومة الجزائرية تُعلن عن شروط منح البطالة للماكثات في البيت لعام 2024

صرح رئيس الجمهورية لدولة الجزائر عن الشروط اللازمة للحصول على منحة البطالة 2024 للماكثات في البيت حيثُ تسعى الدولة لتقديم الدعم المالي إلى جميع ربات البيوت الذين يقضون معظم أوقاتهم داخل المنزل بدون عمل وذلك لزيادة دخل الأسرة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة لجميع الأسر والمساواة بين الرجل والمرأة وكثير من النساء تبحث عن خطوات التقديم في المنحة والشروط المطلوبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل.

شروط منحة البطالة 2024 للماكثات في البيت

تقدم الحكومة الجزائرية منحة المرأة الماكثة في البيت والتي تصل إلى 800 دينار جزائرية ويحصل الأطفال على دعم قيمته 300 دينار حيثُ تسعى الدولة إلى رفع المستوى الاجتماعي لكل أسرة ومساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة، ويتم تقديم الدعم وفق بعض الشروط التي حددتها الوزارة وتتمثل فيما يلي:

يشترط ألا تعمل المتقدمة في أي قطاع عمل حكومي أو خاص.

عدم الحصول على مصدر دخل خاص بها.

ينبغي ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام.

إذا كانت المتقدمة مطلقة ينبغي أن تقدم أوراق ثبوت الطلاق.

يجب أن تكون حاصلة على مؤهل عالي.

يشترط أن تكون المتقدمة ليست من الأثرياء.

يجب أن يكون لديها أطفال تنفق عليهم.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

هناك عدة خطوات للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت وذلك كما يلي:

الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

من القائمة اختيار منحة البطالة ومنها منحة المرأة الماكثة.

تحديد المنطقة التي تقيم فيها المتقدمة.

تسجيل المعلومات المطلوبة من الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني.

إرفاق جميع الوثائق والمستندات.

النقر على تسجيل الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة المرأة الماكثة