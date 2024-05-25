وحش الألعاب الجديد من انفينكس.. أهم مواصفات هاتف Infinix GT 20 Pro وسعره في السعودية

هاتف Infinix GT 20 Pro، شركة Infinix هي واحدة من أكبر شركات إطلاق الهواتف المحمولة المناسبة جدا للطبقة المتوسطة و أثبتت الشركة قدرتها الكبيرة في الفترة الأخيرة على إنتاج مجموعة متنوعة من الهواتف ذات الإمكانيات القوية التي استطاعت أن تنافس أقوى الشركات الموجودة في الأسواق ولذلك الكثير من المهتمين يبحثون عن آخر الإصدارات الخاصة بها والذي هو GT 20 Pro، و هو مناسب جدا للأشخاص محبي الألعاب كبيرة الحجم والإثارة.

مواصفات هاتف Infinix GT 20 Pro

‏يمتلك الهاتف مجموعة من المميزات المختلفة التي استطاع أن تميزه عن غيره من الهواتف الأخرى:

الشاشة الخاصة بالهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة، ودقة +Full HD، و معدل تحديث 120 هرتز، ويصل السطوع 900 شمعة (الذروة).

المعالج من نوع MediaTek Dimensity 8100 5G ثماني النواة، ومعالج رسومات Mali-G68 MC4.

الذاكرة حوالي 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وكذلك 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

الكاميرات عبارة عن كاميرا خلفية رباعية بها كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، و كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وواحدة اخرى كاميرا مايكرو بدقة 2 ميجابكسل، والاخيرة كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية الخاصة بالهاتف بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وبها خاصية دعم الشحن السريع بقوة 50 وات.

نظام التشغيل عبارة عن اندرويد 13 مع واجهة XOS 13.

الميزات الأخرى به دعم 5G.

Wi-Fi 6.

Bluetooth 5.2.

GPS.

منفذ USB Type-C.

مدخل 3.5 مم للمكالمات الهاتفية.

مستشعر بصمة الأصابع في الشاشة.

إضاءة LED خلفية قابلة للتخصيص.

‏سعر هاتف Infinix GT 20 Pro في السعودية

يتوفر الهاتف في كافة الأسواق في السعودية بنسخة واحدة بذاكرة 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت تخزين بسعر 1300 ريال سعودي.