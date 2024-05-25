“وزارة الداخلية” اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في عموم محافظات العراق 2024 والشروط المطلوبة

كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن وجبات جديدة تشمل عدد كبير من المقبولين في خدمة نقل النفوس، حيث إن هذه الخدمة توفر لجميع المواطنين إمكانية تعديل البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن، خاصة وأنه في حالة الإنتقال من محافظة إلى أخرى يتم العمل على إدخالها، للقيام بمراجعة كافة الطلبات المقدمة، وقبول ما هو مؤهل لعملية التعديل التي تم إجراءها أمام كافة المواطنين في دولة العراق.

استعلام اسماء نقل النفوس في العراق 2024

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن وجبات نقل النفوس الجديدة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

بعد ذلك يُرجى تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية.

القيام بتحديد الوجبة والمحافظة التي عليها الدور.

ليتم العمل على إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالوجبات الصادرة من قبل وزارة الداخلية العراقية.

ما هي شروط القبول في نقل النفوس بالعراق 2024

ولكي يتم قبولك في وجبات نقل النفوس التي يتم صدورها من قبل حكومة العراق متمثلة في وزارة الداخلية العراقية، لابد من انطبقا الشروط التي جاءت على النحو الأتي:-