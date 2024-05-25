“رابط فعال” استعلام غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 العراق عبر أور

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، منصة أور للاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني، مما تُسهل على جميع المواطنين في التعرف على المخالفات التي تم ارتكابها والعمل على سدادها إلكترونيًا، بالإضافة إلى طباع الإيصال الخاص بالسداد عند الانتهاء من إجراءات الاستعلام والدفع، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام غرامات المرور في العراق الرقم الألماني

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى منصة أور الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

القيام باختيار خدمة “الاستعلام عن خدمات المرور”.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات المرورية.

كيفية سداد غرامات المرور الرقم الألماني

وعن إجراءات القيام بسداد غرامات المرور العامة في مختلف محافظات دولة العراق، وفقًا لما أقرته وزارة الداخلية العراقية، فيُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-