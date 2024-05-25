اضبطها الآن وشاهد الماتش مجاني.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال افريقيا

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن نقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر التردد الأرضي، وستقام الليلة في الثامنة مساءً بستاد القاهرة الدولي، كتب على الحساب الرسمي لقناة أون تايم في “تويتر”: “ليلة الحسم” نهائي دوري أبطال أفريقيا، المباراة مذاعة على قناة تايم سبورت، نتمنى التوفيق للنادي الأهلي، كما نتمنى التوفيق لشقيقه التونسي، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة، وكيفية مشاهدة المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

أعلنت قنوات أون تايم سبورت المصرية عن حصولها على حق بث مباراة الأهلي والترجي الإياب في القاهرة، وسيتم نقل المباراة عبر تردد UHF32، بينما التردد التماثلي هو UHF9.

بإمكانك متابعة مباراة الترجي التونسي مع الأهلي المصري اليوم على القمر الصناعي نايل سات عن طريق قناة بين سبورت 6، والتي ستبث مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

نهائي أبطال افريقيا بين الأهلي والترجي

يستضيف الفريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولير نادي الترجي التونسي في المباراة التي ستقام اليوم السبت في الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الهدف من هذه الرحلة هو الفوز بالنجمة الأفريقية الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ الفريق، تحت قيادة بالمدير الفني السويسري مارسيل كولير.

لم يعد للأهلي أي خيار سوى تسجيل أهداف في مرمى الترجي وتحقيق الانتصار بأي نتيجة لضمان الفوز بلقبه الثاني على التوالي والثاني عشر في تاريخه.

سيكون من الصعب على حامل اللقب تحقيق الفوز، حيث لم يخسر الترجي إلا في مباراة واحدة فقط في البطولة حتى الآن، وهي المباراة التي خسرها أمام الهلال السوداني بنتيجة 1-3.