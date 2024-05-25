تردد قناة ssc الناقلة لمباراة العين ويوكوهاما مارينوس بدون تشفير في نهائي دوري الابطال

تردد قناة ssc، تزايدت معدلات البحث في الساعات الأخيرة من قِبل محبي وعشاق كرة القدم وخاصة الدوري الآسيوي للأبطال، وذلك لمعرفة القنوات المفتوحة التي ستبث نهائي البطولة بين العين ويوكوهاما مارينوس اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 على أرض ملعب هزاع بن زايد

ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا الإخباري البديل سنعرض لكم القنوات المفتوحة التي ستنقل هذه المباراة المهمة تجدد اهتمام الجماهير بمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير ، حيث يتطلعون إلى متابعة المباراة بشغف وتشويق، وتهدف هذه المقالة إلى توفير المعلومات اللازمة للمشجعين لضمان عدم فوت أي جزء من المباراة.

تردد قناة ssc

تابع مجاناً على قناة SSC HD1 السعودية، المتوفرة على أقمار سهيل سات وعرب سات المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بين العين ويوكوهاما للحصول على التردد الصحيح للقناة، يمكنكم متابعة التفاصيل التالية:

اسم القمر: عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أما لاستقبال قنوات SSC Sport على القمر الصناعي المصري نايل سات يمكن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على التردد التالي بجودة HD:

اسم القمر: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: [القيمة غير متوفرة.

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موعد مباراة العين و يوكوهاما الياباني

بعد استنفاذ تذاكر مباراة العين و يوكوهاما الياباني أصبح عشاق الفريق الإماراتي مضطرين إلى متابعة اللعبة عبر شاشات التلفاز حيث ستنطلق المباراة بين العين و يوكوهاما في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي السابعة بتوقيت القاهرة والرياض يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 على أرض ملعب هزاع بن زايد.

وانتهت نتيجة مواجهة العين ويوكوهاما في مباراة الذهاب التي جرت قبل أسبوعين بفوز الفريق الياباني بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد أن تمكن من تحويل تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول.