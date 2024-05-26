“استعلم عن نتيجتك” .. خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن إتاحة نتائج سنوات النقل للترم الثاني لعام 2024 للمراحل الابتدائية والإعدادية في محافظة القاهرة، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن نتائج الصفوف المختلفة باستخدام رقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي.

الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل

إليك أهم الخطوات المتبعة لمعرفة نتيجة سنوات النقل الإبتدائي لعام 2024.

يمكنك زيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي.

بعد الدخول إلى الموقع، اختر المرحلة التعليمية المناسبة (الابتدائية).

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يمكنك أيضًا إدخال اسم الطالب إذا كان هناك خيار لذلك، للحصول على النتائج بسرعة ودقة.

بعد إدخال البيانات، انقر على زر “عرض النتيجة” أو ما يماثلها في الموقع.

ستظهر نتيجة الطالب متضمنة الدرجات التي حصل عليها في الترم الثاني.

نصائح مهمة عند الاستعلام عن النتيجة

إليك بعض النصائح المتبعة التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار للحصول على النتيجة بطريقة صحيحة.

تأكد من إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح لتجنب أي أخطاء في الحصول على النتيجة.

في حالة وجود أي مشاكل في الموقع أو عدم القدرة على الوصول إلى النتيجة، يمكنك التواصل مع المدرسة مباشرة أو مع إدارة التعليم في محافظة القاهرة للحصول على المساعدة اللازمة.

خطوات أخرى للاستعلام عن النتيجة

توفر وزارة التربية والتعليم المصرية عدة طرق للاستعلام عن نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بما في ذلك النتائج الخاصة بالصف الخامس الابتدائي والصف الأول الإعدادي للترم الثاني لعام 2024 وهنا هي الطرق المتاحة للاستعلام عن النتائج:

الرقم المخصص : 5757

: 5757 يمكن إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي للطالب إلى الرقم المذكور.

سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على نتيجة الطالب.

الاستعلام عبر الخط الساخن