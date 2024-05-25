تم رفع نتائج السادس الابتدائي 2024 في محافظة النجف على موقع results نتائجنا

عاجل نتائج السادس الابتدائي 2024 في محافظة نينوى تعلن الآن، حيث تم الإعلان عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي لعام 2024 في محافظة نينوى، والتي أسفرت عن نجاح نسبة عالية من الطلاب، مما أثلج صدور الطلاب وأولياء أمورهم، وقد قامت وزارة التربية بتكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم الشهادات التقديرية لجهودهم الجادة خلال العام الدراسي، هذه النتائج تعكس التفاني والعزيمة التي أبداها الطلاب والمعلمون على مدار العام الدراسي، وتبرز جهود الجميع في تحقيق أهدافهم التعليمية رغم التحديات التي مرت بها المحافظة، تهانينا لجميع الطلاب الناجحين، ونتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا في مسيرتهم العلمية والمهنية، ونذكر خلال الأسطر التالية طريقة استخراج النتائج.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024

يوفر موقع نتائجنا روابط مباشرة لتحميل نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في صيغة PDF لجميع المحافظات العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح موقع نتائجنا results.mlazemna.

الذهاب إلى أسفل الصفحة وعرض جدول نتائج الامتحانات الابتدائية في العراق.

الضغط على كلمة “تحميل” أمام المقاطعة التي يتبعها الطالب.

انتظر تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق على جهازك الشخصي بصيغة PDF.

قم بفتح الملف وابحث عن النتائج باستخدام الرقم الامتحاني.

وإذا لم يتم قبول نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق في المحافظة المعنية، ستجد بجوار المحافظة كتابة “قريباً” بدلاً من “تنزيل”.

تقديم طلب اعتراض على نتائج السادس

لكي يتم تقديم طلب اعتراض على المواد التي تضرر منها الطلاب والطالبات في محافظة النجف، يرجى اتباع الإجراءات التالية: