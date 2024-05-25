“اصرفوا قبل العيد” … الاستعلام عن موعد نزول الرواتب هذا الشهر 2024 في الاردن بالزيادة الجديدة … وزارة المالية توضح

كشفت وزارة المالية موعد نزول الرواتب هذا الشهر 2024 في الاردن، حيث يتم الاعتماد على الرواتب التي يحصل عليها العاملين في الدولة كمصدر أساسي للدخل الشهري الذي يتم الاعتماد عليه في توفير كافة المتطلبات الأساسية، وكانت الحكومة الأردنية حددت موعد ثابت في كل شهر لصرف الرواتب الخاصة بالعاملين في مختلف المؤسسات الحكومية الموجودة في القطاع العام في الأردن.

موعد نزول الرواتب هذا الشهر 2024 في الاردن

قامت الحكومة الأردنية بتحديد موعد نزول الرواتب هذا الشهر 2024 في الاردن، حيث يكون الموعد ثابت كل شهر وكشفت الحكومة أن هذا الموعد لن يتم تغييره غير في حالة موافقة هذا اليوم لأحد العطلات الرسمية ولذلك سوف يتم تغيير وتأجيل موعد صرف الرواتب لهذا الشهر، وتكون تفاصيل صرف الرواتب هي:

الموعد الثابت لكي يتم صرف الرواتب يكون خلال يومين هما اليوم الرابع والعشرين والخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.

سوف يتم تأجيل موعد صرف الرواتب الخاصة بالعاملين هذا الشهر لتصبح في الثاني من يونيو القادم.

يتم تأجيل موعد صرف الرواتب الخاصة بهذا الشهر أن موعد الصرف المحدد شهريًا يوافق أحد أيام العطلات الرسمية.

كشف الرواتب في الأردن

يستطيع المواطنين في الأردن القيام بالكشف عن الرواتب التي يحصل عليها العاملين في الأردن في جميع المؤسسات الحكومية والخطوات التي يتم اتباعها في كشف الرواتب هي: