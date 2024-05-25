” أخيرًا الإجازة هتبدأ” الحكومة التونسية عن متى يبدأ فصل الصيف 2024 في تونس والعطلات الرسمية للطلاب والعاملين

تم إعلان متى يبدأ فصل الصيف 2024 في تونس، حيث أن فصل الصيف من أكثر فصول العام ارتفاع في درجة الحرارة فيتميز فصل الصيف بالحر الشديد، حيث ينقسم العام الميلادي إلى أربعة فصول تكون مدة كل فصل نحو ثلاثة أشهر، ويختلف الطقس في كل فصل من فصول العام، وفصل الصيف هو الذي ترتفع فيه درجات الحرارة ويستمر فصل الصيف من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر.

متى يبدأ فصل الصيف 2024 في تونس

سؤال متى يبدأ فصل الصيف 2024 في تونس من أكثر الاسئلة أهمية في المجتمع التونسي حاليًا، حيث اقترب موعد نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، وقد يختلف موعد بداية الصيف في الدول المختلفة، ولكن في جميع الدول يبدأ الصيف خلال شهر يونيو وينتهي خلال شهر سبتمبر، وتكون تفاصيل بداية فصل الصيف هي:

يبدأ فصل الصيف بداية من اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو القادم.

ينتهي فصل الصيف خلال الثاني والعشرين من يونيو.

ويحصل الطلاب على عطلة بمناسبة فصل الصيف بعد أن تنتهي اختبارات نهاية العام.

تكون مدة العطلة الصيفية ثلاثة أشهر وهي مدة فصل الصيف.

العطلات الرسمية في تونس

هناك الكثير من العطلات الرسمية التي يحصل عليها المواطنين في تونس خلال عام 2024 الحالي، وهذه العطلات التي تحددها الحكومة في تونس، والعطلات هي: